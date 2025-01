Apple a discuté d'un partenariat avec Mistral pour l'IA

Apple aurait discuté avec Mistral AI pour potentiellement intégrer ses technologies dans Apple Intelligence, selon Bloomberg. Ces pourparlers auraient eu lieu l'année dernière, mais ni Mistral ni Apple n'ont souhaité fournir de détails supplémentaires. Des analystes spéculent qu'Apple pourrait être intéressé non seulement par un partenariat mais aussi par l'acquisition de cette startup française spécialisée dans l'IA générative valorisée à 6 milliards.

Des fonctionnalités premium désormais accessibles gratuitement

Selon les informations de Bloomberg, Mistral AI, qui, comme nous l'avions vu récemment, se positionne comme une alternative européenne à OpenAI, a récemment reçu un soutien crucial du CEO d'Alan (assurance), Jean-Charles Samuelian-Werve. Ce soutien financier et stratégique pourrait rendre la pépite encore plus attrayante aux yeux d'Apple, qui cherche à enrichir son écosystème d'IA avec des technologies innovantes et diversifiées. Mistral est en phase de développement rapide avec des annonces de produits et de partenariats commerciaux prévues dans les semaines à venir, ce qui pourrait inclure des collaborations avec des géants de la tech comme Apple.

Apple n'a jamais caché son intention de diversifier les options d'IA au-delà de ses propres grands modèles et ChatGPT, qui est déjà intégré dans Apple Intelligence pour améliorer Siri.



Lors d'une interview, Craig Federighi avait mentionné Google Gemini comme une autre possibilité. En outre, des rumeurs suggèrent que des modèles de Meta pourraient également être intégrés. Pourquoi autant de possibilités ? Pour deux raisons principales.



La première est qu'aucune IA n'est véritablement aboutie à date, cela laisse l'utilisateur libre d'essayer. La seconde, plus marquante, est que certaines régions du monde affichent des restrictions. C'est le cas de la Chine qui demande explicitement l'intégration des partenaires chinois comme Tencent et ByteDance. En Europe, l'UE pourrait en faire de même, bien qu'elle n'est pas connue pour ce genre de prise de position.



Si vous n'avez jamais utilisé Mistral, un outil gratuit, français et performant, rendez-vous sur chat.mistral.ai. Pour ceux que cela intéresse, Mistral a développé un modèle SMoE (sparse mix of experts) de haute qualité avec des pondérations ouvertes qui est plus efficace et moins énergivore que ceux de Google et Meta. Il adopte la même approche que DeepSeek.