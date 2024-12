Découvrez le système d'alerte secret d'Apple contre les spywares

Apple fait preuve d'une approche particulière en matière de protection contre les logiciels espions. Plutôt que de gérer directement les cas de cyber-espionnage, la firme de Cupertino a mis en place un système de notifications et redirige les victimes vers une organisation à but non lucratif spécialisée. Une stratégie qui semble porter ses fruits selon les experts du secteur.

Un système de notifications sophistiqué pour alerter les victimes

Depuis plusieurs années, Apple a développé un processus d'alerte baptisé "threat notifications" (notifications de menace) pour prévenir les utilisateurs ciblés par des logiciels espions gouvernementaux. Ces notifications sont envoyées via plusieurs canaux :

Une alerte visible en haut de la page account.apple.com

Un email envoyé aux adresses associées au compte Apple

Un iMessage sur les numéros liés au compte

Le message est sans équivoque : "Apple a détecté que vous êtes la cible d'une attaque par logiciel espion mercenaire qui tente de compromettre à distance l'iPhone associé à votre compte Apple", peut-on lire dans une récente notification partagée par Access Now.

Une collaboration étroite avec les experts en cybersécurité

Plutôt que de traiter ces cas en interne, Apple redirige systématiquement les victimes vers Access Now, une organisation à but non lucratif qui gère une ligne d'assistance dédiée aux membres de la société civile ciblés par des logiciels espions gouvernementaux. Cette approche est saluée par les experts en cybersécurité.



"Ces notifications ont changé la donne pour la recherche sur la responsabilité en matière de logiciels espions", explique John Scott-Railton, chercheur principal au Citizen Lab. Selon Natalia Krapiva, conseillère juridique d'Access Now, leur ligne d'assistance a déjà reçu plus de 4 300 tickets en 2024.

Des recommandations concrètes pour se protéger

Apple ne se contente pas d'alerter, l'entreprise propose également des solutions concrètes :

La mise à jour régulière d'iOS et des applications

L'activation du "Mode Isolation" (Lockdown Mode), une fonctionnalité qui a prouvé son efficacité

L'utilisation de mots de passe robustes et de l'authentification à deux facteurs

Selon la porte-parole d'Apple Nadine Haija, "aucun cas de logiciel espion mercenaire n'a été signalé sur les appareils Apple utilisant le Mode Isolation". Une fonctionnalité que les experts recommandent vivement d'activer pour les personnes à risque comme les journalistes, les défenseurs des droits humains ou les dissidents.



Si la stratégie d'Apple est globalement saluée, certains experts comme Eva Galperin de l'Electronic Frontier Foundation estiment que la firme pourrait faire davantage, notamment en publiant des rapports plus détaillés et en intentant plus d'actions en justice. Des actions qui nécessitent des ressources considérables dont ne disposent pas les ONG.



Cette approche collaborative entre une grande entreprise tech et des organisations spécialisées dans la protection des droits numériques montre l'importance d'une réponse coordonnée face aux menaces sophistiquées que représentent les logiciels espions gouvernementaux.



