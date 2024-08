Dans le passé, Apple a souvent communiqué autour de l’accessibilité de ses produits pour les personnes atteintes d’un handicap. Dans quelques semaines vont avoir lieu les Jeux Paralympiques à Paris, l’occasion parfaite pour Apple de rappeler que ses produits permettent aussi aux malentendants, aux malvoyants… de les utiliser !

Découvrez la dernière publicité Apple

Alors que les Jeux paralympiques de 2024 à Paris approchent à grands pas, Apple a dévoilé une nouvelle publicité intitulée « The Relay ». Ce spot publicitaire met en avant l’engagement d’Apple envers l’accessibilité sportive avec un slogan puissant : « Conçu pour tout le monde ».



« The Relay » plonge au cœur des routines, des entraînements et des compétitions d’athlètes handicapés dans une variété de disciplines sportives. La publicité met en scène des athlètes qui, malgré leurs handicaps physiques, s’entraînent avec détermination et passion, prouvant que le sport de compétition est accessible à tous. Chaque séquence est un témoignage vibrant de l’excellence sportive, renforçant l’idée que le sport est un terrain d’expression universel.

L’innovation technologique au service des athlètes

Les appareils Apple sont omniprésents dans le quotidien des athlètes présentés dans « The Relay ». Que ce soit la préparation mentale avec l’Apple Watch, le suivi des objectifs d’exercice quotidiens ou encore l’analyse des performances sur iPad et Mac, la technologie d’Apple joue un rôle essentiel dans leur entraînement. La publicité fait la promotion des fonctionnalités innovantes telles que l’application Workout sur Apple Watch, les mesures de sommeil et l’enregistrement des performances, qui permettent à ces athlètes de repousser leurs limites.

Des fonctionnalités d’accessibilité avancées

L’un des aspects les plus marquants de la politique d’accessibilité d’Apple est son engagement à rendre ses produits utilisables par tous, y compris les athlètes handicapés. La publicité met en lumière des fonctionnalités d’accessibilité révolutionnaires comme Point and Speak sur l’iPhone, conçu pour aider les utilisateurs malvoyants et AssistiveTouch, qui permet aux personnes avec une différence dans les membres supérieurs d’utiliser l’Apple Watch d’une seule main.



« The Relay » ne se contente pas de promouvoir des produits, elle véhicule un message fort sur l’inclusivité et l’universalité du sport. En plaçant des athlètes handicapés au centre de son récit, Apple prouve que la compétition sportive est un espace où chacun a sa place, indépendamment de ses capacités physiques.



Le lancement de « The Relay » juste avant les Jeux paralympiques de 2024 est un choix stratégique de la part d’Apple, qui saisit l’opportunité de montrer comment ses technologies peuvent transformer la manière dont les athlètes s’entraînent et concourent. C’est aussi une affirmation claire de sa philosophie : créer des produits « conçus pour tout le monde », capables d’accompagner chaque utilisateur dans la réalisation de ses objectifs, quels que soient ses défis personnels.