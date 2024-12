iVerify Basic : l'app qui promet de détecter le spyware Pegasus pour 0,99€

Si vous avez entendu parler du scandale Pegasus, le spyware notoire développé par le groupe israélien NSO Group, vous savez à quel point la sécurité de votre smartphone est cruciale. Pegasus est conçu pour s'installer discrètement sur vos appareils iOS ou Android, exploitant des vulnérabilités "zero-day" inconnues des géants de la technologie. Pire encore, grâce aux exploits "zero-click", le malware peut être activé sans aucune interaction de votre part.

Une solution innovante face à une menace grandissante

La société iVerify bouleverse les codes de la cybersécurité mobile en proposant sa nouvelle fonctionnalité "Mobile Threat Hunting". Cette technologie, fruit d'un développement complexe, permet de détecter les traces du logiciel espion Pegasus en analysant les données de diagnostic, les journaux d'arrêt et les rapports de crash des appareils. L'innovation réside dans l'utilisation de modèles d'apprentissage automatique calibrés au plus près du noyau du système, contournant ainsi les restrictions imposées par iOS.

Le vice-président de la recherche chez iVerify, Matthias Frielingsdorf, souligne que le développement de cet outil a nécessité des investissements considérables, notamment en raison des systèmes d'exploitation mobiles particulièrement verrouillés. Mais le jeu en valait la chandelle : l'application est désormais numéro 1 dans la catégorie Utilitaires de l'App Store.

Des résultats qui interpellent

Sur les 2 500 premiers appareils analysés par l'outil, sept infections par Pegasus ont été identifiées. Ce chiffre, apparemment modeste, est en réalité préoccupant car il révèle une utilisation plus répandue qu'imaginée de ce logiciel espion hautement sophistiqué. Les analyses ont mis en lumière des infections datant de plusieurs années :

Une infection sur iOS 16.6 datant de 2023

Une compromission sous iOS 15 remontant à novembre 2022

Des infections plus anciennes sur iOS 14 et iOS 15 datant de 2021 et 2022

Cette chronologie démontre que certains appareils peuvent être espionnés pendant des années sans que leurs propriétaires n'en aient conscience, et c'est tout le problème soulevé par le spyware Pegasus.

Une solution accessible pour tous qui interroge

Pour seulement 0,99€, iVerify Basic offre :

Un scan mensuel gratuit de l'appareil

Une analyse approfondie réalisée en cinq minutes

Un rapport détaillé envoyé dans les heures suivant l'analyse

Cependant, il ne faut pas croire aveuglément les promesses d'une simple application à 0,99€. Nous partageons les mêmes inquiétudes que certains utilisateurs. L'application est soit inefficace à cause d'un manque de données de qualité (heureusement, iOS est un système fermé), soit elle nécessite que l'utilisateur fournisse une quantité énorme d'informations sensibles à une entreprise dont la réputation est inconnue (comme des copies de journaux de plantage, l'ajout de profils MDM/VPN, etc.). Dans les deux cas, c'est compliqué.

De plus, l'« apprentissage automatique » dans la cybersécurité ne peut pas se passer d'intervention humaine. C'est trop risqué.

Cette démocratisation de la cybersécurité marque en tout cas un tournant important. Comme le souligne iVerify, "l'époque où l'on pouvait considérer les iPhones et les téléphones Android comme sûrs dès leur sortie de la boîte est révolue". Bien que NSO Group maintienne ne vendre Pegasus qu'à des agences gouvernementales alliées des États-Unis et d'Israël pour lutter contre le crime et le terrorisme, la réalité du terrain montre une utilisation plus étendue nécessitant une vigilance accrue de la part des utilisateurs. A ce prix vous ne prenez pas beaucoup de risque, même si son efficacité est probablement limitée.

Télécharger iVerify Basic à 0,99 €