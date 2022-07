SpyBuster sur l'App Store permet de détecter les apps russes installées sur votre iPhone

Comme la Chine, la Russie oblige ses développeurs à héberger l'ensemble des données utilisateurs sur des serveurs locaux, cela concerne aussi bien les utilisateurs russes comme ceux domiciliés à l'étranger. Bien évidemment, aucune preuve ne dit que le gouvernement en profite pour jeter quelques regards indiscrets sur nos données, mais d'après l'application SpyBuster, il vaut mieux être vigilant...

SpyBuster, l'application qui vous détecte les apps en lien avec la Russie

Depuis que la Russie a déclenché la guerre contre l'Ukraine, le pays de Vladimir Poutine n'a pas très bonne réputation sur la scène internationale, au point que pour beaucoup de personnes ont fait le choix de boycotter tout ce qui vient de Russie.

SpyBuster s'adresse justement à ces personnes qui se soucient que leurs données personnelles partent vers des serveurs hébergés en Russie ou en Biélorussie.



Crée par les développeurs ukrainiens de l'application MacPaw, SpyBuster a une mission bien précise dès que vous l'installez sur votre iPhone. Après la première ouverture, l'app va minutieusement analyser toutes les autres applications qui sont présentes dans votre iPhone, l'objectif final sera de vous révéler les apps qui ont un lien avec la Russie ou la Biélorussie.

À première vue, cela paraît un peu excessif, mais n'oublions pas que ces applications sont tenues de respecter la "loi de sauvegarde des données personnelles des utilisateurs" en vigueur sur le territoire russe et biélorusse. Cela signifie que les entreprises ou développeurs indépendants sont dans l'obligation de transférer aux agences de renseignement toutes les données réclamées sur un ou plusieurs utilisateurs, le tout sans ordonnance du tribunal. Cela assure une correspondance discrète et bien plus rapide que quand il est nécessaire de recourir à un tribunal.

Comment les applications sont vérifiées ?

L'idée de SpyBuster n'est pas de vous inciter à désinstaller les applications qui ont un lien avec la Russie ou la Biélorussie, l'app n'a qu'un seul but : vous aider à identifier les apps qui sont potentiellement dangereuses pour vos données personnelles. Pour détecter les applications en lien avec ces deux pays, SpyBuster a mobilisé une grande équipe pour traquer plusieurs caractéristiques dont l'ID de bundle.



L'équipe se concentre aussi sur les données qui figurent sur l'App Store, comme vous le savez, les développeurs sont soumis à une certaine transparence envers les utilisateurs, Apple est très stricte à ce sujet. SpyBuster s'intéresse au répertoire d'application d'un développeur, les langues dans l’app (s'il n'y a que le russe et l'anglais, cela peut paraître suspect), présence de ".ru" dans le "site web du développeur" sur la fiche de l'application...



SpyBuster est disponible gratuitement sur l'App Store, le téléchargement de l'application est possible uniquement pour les utilisateurs ayant installé iOS 14 minimum.

Télécharger l'app gratuite SpyBuster