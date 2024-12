La République démocratique du Congo dépose plainte contre Apple France

La République démocratique du Congo a déposé une plainte contre Apple, en particulier contre Apple France et Apple Belgique, pour des activités criminelles liées à l'utilisation de minerais provenant de zones interdites.

Une affaire sensible

Apple fait face à des plaintes criminelles en France et en Belgique, déposées par la République démocratique du Congo, pour l’utilisation présumée de "minerais de conflit" dans sa chaîne d’approvisionnement. Ces accusations incluent le recel et le blanchiment de minerais provenant de régions en guerre. Une première accusation était survenue en avril.



Bien qu’Apple affirme auditer régulièrement ses fournisseurs, ses détracteurs critiquent l’utilisation de programmes de surveillance jugés inefficaces. L'ITSCI, qui rassemble différents acteurs de l'industrie minière pour résoudre le problème des minerais de sang en RDC, est particulièrement visée. Selon la plainte, Apple utiliserait cet organisme pour donner l'impression de contrôler la situation et pour soutenir ses affirmations de conformité légale.

Le minerai du Congo, principalement le cobalt, est essentiel pour les technologies modernes. La RDC est l'un des plus grands producteurs de cobalt, utilisé dans les batteries lithium-ion des smartphones, ordinateurs portables et véhicules électriques. Ce métal améliore la stabilité thermique et la durée de vie des batteries, le rendant indispensable pour les dispositifs rechargeables.



Les autorités françaises et belges décideront dans les mois à venir s'il convient d'ouvrir une enquête. Si cela devait se produire, Apple serait confrontée à une nouvelle affaire judiciaire particulièrement sensible. Il est important de noter que la question de l'extraction de minerais pour les grandes entreprises technologiques est un sujet complexe depuis plus de vingt ans.



Source