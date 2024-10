Amazon dépose plainte contre le groupe REKK, un réseau de fraudeurs

Quand vous achetez sur Amazon, vous avez la possibilité d'exprimer votre insatisfaction et de renvoyer le produit. Comme tous les sites, Amazon propose le retour gratuit, pour cela, vous devez récupérer un bon de retour, bien emballer le produit puis le déposer dans un point relais ou un bureau de poste. Si Amazon ne reçoit pas le produit qui a été initialement envoyé, vous n'aurez pas de remboursement, ce qui est logique. Toutefois, le groupe REKK aux États-Unis (spécialisé dans les arnaques Amazon) a trouvé une technique et en a beaucoup abusé, au point qu'Amazon a déposé une plainte !

Intrusion dans les systèmes internes d'Amazon, pots-de-vin aux employés... L'enfer "REKK"

Dans le monde du commerce en ligne, les fraudes et les arnaques constituent une menace constante. Amazon vient de franchir une étape importante dans sa lutte contre la fraude en déposant plainte contre REKK, un réseau international de fraudeurs très populaire et connu sur les réseaux sociaux. Depuis quelque temps, une escroquerie nommée "Arnaque du Refund Amazon" se propage à grande vitesse sur les applications comme X, Threads, Discord, Reddit et Telegram. Cette arnaque promet des remboursements sur les achats effectués sur Amazon sans nécessiter le retour du produit. En 2024, cette pratique frauduleuse est devenue une préoccupation majeure pour les équipes de sécurité d'Amazon.



Le groupe REKK, accusé par Amazon, est un réseau international de fraudeurs, ils proposent depuis plus d'un an, une technique bien ficelée pour permettre à n'importe qui d'obtenir un remboursement sur une petite comme une grosse commande. La plainte déposée par Amazon révèle que REKK a détourné des millions d'euros en marchandises, en visant principalement les produits à fortes valeurs comme les appareils Apple, les montres, les consoles de jeux, les casques à réduction de bruit, les caméras de sécurité...

Amazon a déclaré dans la plainte que REKK a été extrêmement loin pour générer de faux remboursements, il y a eu des intrusions dans les systèmes informatiques internes d'Amazon pour valider manuellement des retours ou encore des salariés qui ont été approchés pour toucher une rémunération en échange d'une participation active et régulière à de faux retours de commandes.



La plainte d'Amazon a été déposée dans l'État de Washington et implique REKK ainsi que 30 personnes réparties dans plusieurs pays, y compris les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Grèce, la Lituanie et les Pays-Bas. Amazon a mené une enquête approfondie ces derniers mois, celle-ci a révélé des captures d'écran des publicités de REKK. Un enquêteur d'Amazon, sous couverture, a même réussi à obtenir un remboursement pour un iPad sans le retourner, démontrant ainsi la vulnérabilité du système.



D'après une étude d'Appriss Retail, environ 10% des retours de produits à Amazon pourraient être frauduleux, entraînant des pertes financières considérables. Pour contrer ce phénomène, Amazon a augmenté ses effectifs à 15 000 personnes et investi 1,2 milliard de dollars dans la lutte contre la fraude. L'entreprise a également renforcé les contrôles dans ses centres logistiques, surtout lors de périodes de forte activité comme le Black Friday, le Prime Day, ou après Noël, ce sont les périodes où les retours de commandes explosent.



