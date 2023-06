La FTC porte plainte contre Amazon et l'accuse d'avoir dupé des millions de clients

1 com

Amazon vient de recevoir une nouvelle plainte à son encontre sur sa terre natale. La FTC accuse la plateforme de tromperie envers des millions de clients. Explications.

Amazon épinglé par la FTC

La Federal Trade Comission (FTC), organisation gouvernementale américaine chargée de protéger les consommateurs, vient de déposer une plainte à l'encontre d'Amazon. Elle lui reproche une gestion plus que douteuse de ses abonnements Prime.



Durant plusieurs années, Amazon aurait inscrit des consommateurs à son programme Prime sans leur consentement. Pire encore, elle a tout fait pour les décourager à résilier, rendant le processus d'annulation complexe et fastidieux.

On parle ici de « conceptions d'interface utilisateur manipulatrices ». L'exemple le plus flagrant étant la souscription automatique à l'abonnement Prime si le client sélectionne le mode de livraison le plus rapide, sans même avoir besoin de valider quoi que ce soit de supplémentaire.



Le processus d'annulation a également été constitué pour décourager ceux qui veulent annuler l'abonnement. Obligation d'ouvrir plusieurs pages internet qui essayent de dissuader la personne d'aller au bout du processus avant d'enfin tomber sur la page qui permet de se désabonner.

Des millions de consommateurs touchés depuis de nombreuses années. Une fois de plus, impossible de savoir si la FTC va réussir à sortir gagnante de cette histoire. On connaît la force des géants du web pour se sortir des affaires judiciaires, même face à une instance gouvernementale.

