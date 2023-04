Ça sent déjà le sapin pour le réseau social BeReal

Selon le New York Times le réseau social n'est plus l'eldorado de la génération Z.



La promesse de BeReal n'aura pas duré. Si vous n'aviez pas entendu parler de nouveau réseau social, il s'agit d'une plateforme française née en 2019 grâce à deux étudiants de l'école 42. L'idée était de créer un réseau authentique avec ses amis en partageant des clichés, tous en même temps. La mayonnaise avait pris deux ans plus tard, sur les campus américains, propulsant BeReal sur le devant de la scène. Les deux jeunes développeurs avaient alors levé 30 millions de dollars en série A, un record pour une jeune pousse française. Seulement voilà, le pic a semble-t-il été atteint à l'été 2022, avec 15 millions d'utilisateurs quotidiens. Depuis, c'est la chute.

Comme le dit le proverbe chinois, "plus on s'élève, plus dure sera la chute". Après un succès fulgurant, BeReal est-elle sur le déclin ? L’authenticité promise n'attire plus, pire, elle ne retient plus ses utilisateurs.

Les raisons de l'échec sont multiples. Sa position minimaliste, à contre-courant des réseaux comme TikTok, Snapchat ou Instagram avec la prise de photos en temps réel suite à une notification, a lassé le public. Aucune nouvelle fonctionnalité importante n'a été ajoutée, alors que les plateformes en place ont pour la plupart pris soin de se développer, en proposant même parfois une option "à la BeReal" comme Instagram avec Candid Challenges ou TikTok Now. Alors à quoi bon rester sur une micro-application quand les autres en font cent fois plus ? C'était d'ailleurs notre avertissement lors de la présentation de BeReal.



Comme le résume très bien un jeune étudiant américain au NYT :

La génération Z monte très vite dans les trains, elle en descend encore plus vite.

Concrètement, il est facile de draguer les jeunes, mais les conserver est une autre paire de manches. C'est d'ailleurs vrai à tous les niveaux de notre société, être numéro un n'est pas forcément très difficile, encore faut-il le rester. Avec 15 millions d'utilisateurs quotidiens mi-2022, BeReal était à la fois bien parti mais loin du compte, surtout si l'on compare avec les milliards d'utilisateurs d'Instagram, TikTok et FaceBook. Et les millions de dollars récoltés ( 30 en série A, 60 en série B en octobre 2022) ne font pas tout.



D’après les données récoltées par Sensor Tower, entreprise spécialisée dans le suivi des applications, le nombre de téléchargements a dégringolé depuis la rentrée de septembre 2022. Les jeunes sont passés à autre chose, à priori TikTok. Comme si cela ne suffisait pas, selon Apptopia, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiennement sur BeReal a chuté de plus 60 % en moins de six mois avec 6 millions d'actifs en mars contre 15 millions en octobre.



Si BeReal n'est pas mort, il va devoir travailler dur pour remonter la pente. Il y a trois issues possibles : mettre la clé sous la porte pour sauver ce qui peut l'être, s'obstiner en élargissant les possibilités sur le service ou bien réorienter le projet complètement.

