50 employés d'Apple licenciés pour avoir détourné le système de dons aux associations

Apple fait face à une situation délicate concernant son programme de dons caritatifs. Une fraude organisée a été découverte, impliquant plusieurs dizaines d'employés qui ont détourné le système à leur profit. Cette affaire met en lumière les risques liés aux programmes de responsabilité sociale des entreprises, même au sein des plus grandes sociétés tech.

Un système généreux détourné par des employés

Le programme "Matching Grants", lancé par Tim Cook en 2018, était conçu pour encourager la générosité des employés d'Apple. Le principe était simple : pour chaque dollar donné par un employé à une organisation caritative, Apple s'engageait à verser deux dollars supplémentaires, avec une limite annuelle de 10 000 dollars par employé. Ainsi, un don maximum de 10 000 dollars pouvait générer une contribution totale de 30 000 dollars pour l'association bénéficiaire.



Malheureusement, environ 50 employés ont mis en place un système frauduleux. Le mécanisme consistait à effectuer des dons à certaines organisations à but non lucratif complices, qui leur reversaient ensuite discrètement leur contribution initiale. De cette manière, les employés récupéraient leur mise tout en bénéficiant du don doublé d'Apple et d'avantages fiscaux indus.

Des poursuites judiciaires en cours

Six anciens employés de la région de la Bay Area ont déjà été inculpés pour fraude fiscale. Selon le bureau du procureur du comté de Santa Clara, le préjudice s'élève à environ 152 000 dollars sur une période de trois ans. Les personnes mises en cause auraient notamment collaboré avec deux organisations : l'American Chinese International Cultural Exchange (ACICE) et Hop4Kids.



Parmi les accusés figure Siu Kei Kwan, 37 ans, considéré comme le cerveau de l'opération. Il occupait simultanément les postes de PDG de Hop4Kids et de comptable pour ACICE, deux associations qui recevaient des dons. Les autres inculpés sont Yathei Yuen, Yat C Ng, Wentao Li, Lichao Ni et Zheng Chang, tous âgés de 31 à 39 ans.



Cette affaire pourrait avoir des conséquences graves pour les personnes impliquées, qui risquent des poursuites non seulement de la part d'Apple mais aussi de l'IRS (Internal Revenue Service) pour fraude fiscale. Elle soulève également des questions sur la nécessité de renforcer les contrôles dans les programmes de dons d'entreprise, même si cela ne doit pas remettre en cause l'importance de ces initiatives philanthropiques qui, dans leur grande majorité, contribuent positivement à la société.



