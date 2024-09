Voici pourquoi Apple a abandonné l'Apple Car

L'ambition d'Apple de révolutionner l'industrie automobile avec une voiture électrique à conduite autonome, à l'instar de ses effets transformateurs sur les smartphones (avec l'iPhone) et d'autres secteurs technologiques (Mac, iPad, AirPods, Apple Watch, etc), s'est soldée par une prise de conscience de sa démesure. Après nous avoir appris la terrible nouvelle cette semaine, Bloomberg avance quelques explications sur l'abandon de l'Apple Car.

Une décision forcée

En choisissant initialement de dépasser la technologie automobile existante avec un véhicule entièrement autonome, Apple a été bien trop ambitieuse. La firme de Cupertino a imaginé une voiture sans commandes traditionnelles, aspirant à intégrer ce véhicule de manière transparente dans son écosystème, reflétant son sens du design et de l'innovation. Apple ne cherche pas à être le premier sur un secteur, mais tout simplement le meilleur. Tim Cook l'a rabâché plus d'une fois.

Cependant, la complexité de l'autonomie de niveau 5 - norme selon laquelle la voiture fonctionne sans aucune intervention humaine - s'est avérée insurmontable, aggravée par les coûts considérables du projet, les implications potentielles sur le prix à la consommation et les faibles marges bénéficiaires, ainsi que par les défis de fabrication et l'indécision de la direction. Si une société comme Tesla ne parvient pas à atteindre cet objectif ultime, malgré son expérience de plus de quinze ans, c'est qu'il y a certainement quelques obstacles...



Cette erreur de calcul, probablement induite par le succès passé de l'entreprise et son orgueil ainsi démesuré, montre que l'entreprise a négligé les itérations progressives qui caractérisaient ses précédents lancements de produits. L'abandon du projet de voiture représente non seulement un revers important pour le PDG Tim Cook dans la diversification de l'entreprise, mais souligne également les obstacles redoutables que représente l'entrée dans l'industrie automobile établie. Les coûts d'entrée sont énormes, et plus encore pour celui qui entend se démarquer fortement de la concurrence.

Avec la voiture, Apple aurait pu mettre quelque chose sur le marché, vendre des centaines de milliers de véhicules et collecter ensuite autant de données que nécessaire pour construire une plateforme de conduite autonome viable.



La fin du projet de voiture signifie que le directeur général Tim Cook a une percée de moins à mettre à son actif en tant que successeur de Steve Jobs. L'Apple Watch a consolidé son héritage et a encore le potentiel de révolutionner les soins de santé. Mais pour l'instant, elle n'est qu'un accessoire de l'iPhone. Les AirPods sont un accessoire sympa, mais ce n'est que cela. Et même le Vision Pro est une extension des plateformes existantes de l'entreprise.



Une voiture aurait fait beaucoup plus de bruit. Et c'est probablement la seule catégorie de produits qui aurait pu générer des revenus importants dès le départ. Apple avait envisagé de vendre des véhicules à 100 000 dollars l'unité, ce qui signifie qu'il n'aurait pas fallu longtemps à l'entreprise pour gagner plusieurs milliards de dollars (même si ces ventes ne se traduisaient pas par de gros bénéfices).

L'abandon par Apple de ses ambitions dans le domaine de l'automobile reflète une réévaluation plus large de sa stratégie, puisqu'elle explore d'autres innovations telles que les wearables à réalité augmentée et les appareils améliorés par l'IA, mais aucune ne porte la promesse de transformation ou le potentiel de revenus immédiats initialement envisagés pour l'Apple Car. Le seul qui a ce potentiel à l'heure actuel, c'est le Vision Pro. Mais la version 1 est loin d'être parfaite.



