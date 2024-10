Apple annule son permis de véhicule autonome en Californie

Six mois après l’annonce officieuse de l’Apple Car, le Département des véhicules motorisés (DMV) de Californie a annulé son permis d’essai de véhicule autonome, selon un article de macReports. De quoi enterrer définitivement la voiture autonome d’Apple.

L’annulation du permis

Le DMV a confirmé l’annulation à la demande d’Apple le 27 septembre. Ce permis, obtenu en 2017, permettait à Apple de tester des SUV Lexus autonomes avec un conducteur de sécurité sur les routes californiennes, et aurait été valide jusqu’en 2025. Cette décision marque la fin du projet de véhicule électrique d’Apple, qui durait depuis des années.

Un projet titanesque

Pendant près d’une décennie, l’entreprise avait exploré l’idée de développer un véhicule électrique intégrant une technologie de conduite autonome, connu sous le nom de Project Titan. Bien que les détails officiels soient restés flous, des informations avaient fuité concernant les caractéristiques potentielles de cette voiture, souvent désignée sous le nom de Apple Car.



L’Apple Car aurait été un véhicule entièrement électrique, en phase avec les tendances du marché automobile tournées vers la réduction des émissions de CO2. Toutefois, son véritable atout aurait résidé dans une intégration transparente avec l’écosystème Apple, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience connectée inédite. Il était question de systèmes avancés de navigation par IA, une conduite autonome de niveau 5 (c’est-à-dire sans aucune intervention humaine nécessaire), ainsi que des innovations en matière d’interface utilisateur, tirant parti des écrans immersifs, du LiDAR et des technologies de réalité augmentée. Certains, comme Bloomberg, évoquaient même un véhicule sans volant ni pédales.



En comparaison, Tesla, avec son Cybercab, a déjà commencé à présenter des solutions concrètes pour le transport en flotte autonome. Contrairement à Apple, Tesla a fait des progrès notables avec son Autopilot et son système de Full Self-Driving (FSD), qui, bien que toujours en développement, sont actifs sur des milliers de véhicules à travers le monde. Le Cybercab, un concept issu de cette vision, sera un véhicule totalement autonome, conçu pour réduire les coûts du transport public en minimisant l’intervention humaine, tout en maximisant l’efficacité grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle et une infrastructure de recharge massive.



Le choix d’Apple de renoncer à l’Apple Car contraste donc avec l’approche de Tesla, qui a su capitaliser sur l’expérience terrain avec des véhicules comme la Model S ou la Model 3, tout en investissant dans le développement de solutions autonomes ambitieuses. Celle que l’on pensait capable de s’attaquer à tous les marchés semble avoir privilégié d’autres domaines d’innovation technologique, à l’image des récentes avancées en réalité mixte ou dans l’optimisation des services connectés. Mais le Vision Pro ne paraît pas à la hauteur d’une Apple Car en termes d’impact…