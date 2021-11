Une Apple Car autonome sans pédale ni volant en 2025 selon Bloomberg

Il y a 25 min

Véhicules

Medhi Naitmazi

Réagir



On commence à y voir plus clair autour de la voiture d'Apple. Selon Bloomberg, la firme accélère le rythme et vise à créer un véhicule autonome. Apple a recentré le projet autour de la conduite complètement sans intervention humaine, un objectif que les autres constructeurs automobiles n'ont pas été en mesure d'atteindre jusqu'à présent.

Un projet de voiture autonome finalement bien avancé

Le projet autour d'une Apple Car a commencé en 2014, et depuis lors, il a subi de multiples transformations. À un moment donné, les rumeurs expliquaient qu'Apple avait abandonné l'idée d'un véhicule complet et se concentrerait plutôt sur la partie logicielle. Mais en 2020, plusieurs indices ont indiqué un retour arrière sur ce point, ce que confirme une nouvelle fois Bloomberg.



Comme l'explique le journal américain, Apple a travaillé sur deux types de véhicules, l'un avec des capacités de conduite assistée et un second avec un ensemble de fonctionnalités complet de conduite autonomie qui ne nécessite pas d'intervention humaine. La société va maintenant poursuivre cette deuxième voie sous la direction de Kevin Lynch, qui a rejoint le projet plus tôt cette année. Apple a franchi une "étape importante" dans le développement du système de voiture autonome, et a terminé le travail de base sur la puce qui alimentera la première voiture.

La puce de la voiture d'Apple est le composant le plus avancé qu'Apple ait développé en interne et se compose principalement de processeurs neuronaux capables de gérer l'intelligence artificielle nécessaire à la conduite autonome. Les capacités de la puce signifient qu'elle fonctionnera à plein régime et nécessitera probablement le développement d'un système de refroidissement sophistiqué.



L'espoir est de mettre au point un véhicule qui puisse épargner aux clients la fatigue de la conduite lorsqu'ils effectuent de longs trajets. Mais la construction d'une véritable voiture - pour un outsider de l'industrie automobile comme Apple - nécessitera des partenariats. La société a discuté d'accords avec plusieurs constructeurs et a envisagé de construire le véhicule aux États-Unis.

Lifestyle Vehicle de Canoo

La vraie première voiture complètement autonome ?

Apple veut concevoir une voiture dépourvue de volant et de pédales, et dont l'intérieur est conçu pour le confort des passagers. Selon Bloomberg, Apple a envisagé un design similaire au Lifestyle Vehicle de Canoo, dans lequel les passagers sont assis sur les côtés du véhicule, face à face. Comme dans les anciens Defender également.



Apple discute encore de l'inclusion d'un volant, qui pourrait être nécessaire pour que des personnes puissent prendre le relais en cas d'urgence, mais aussi pour l'homologation dans la plupart des régions. Une tablette de type iPad pourrait se trouver au milieu du véhicule, avec laquelle les passagers pourraient interagir.



Apple veut que sa voiture soit plus sûre que celles fabriquées par Waymo et Tesla, avec des redondances et des filets de sécurité pour éviter les défaillances. Le véhicule sera électrique, et Apple discute de la recharge compatible avec les systèmes actuellement en place, afin que les propriétaires de véhicules Apple n'aient aucun mal à trouver une prise.



Apple a testé son système de conduite autonome en utilisant des SUV Lexus équipés de scanners LiDAR et d'autres équipements. À priori, Apple testera le nouveau processeur qu'elle a développé dans ces voitures, ainsi que de nouveaux capteurs de conduite autonome.

Quelle date de sortie pour l'Apple Car ?

La firme de Cupertino aurait l'intention de lancer sa voiture autonome dans quatre ans, ce qui permet d'envisager une présentation en 2025, voire un peu avant. La capacité d'Apple à atteindre cet objectif dépendra surtout du développement d'un système complet de conduite autonome. Sans cela, Apple pourrait retarder le lancement ou vendre une voiture moins avancée technologiquement. Reste à savoir dans quelle gamme de prix Apple souhaiterait se placer. On imagine quelque chose de plus ou moins similaire au prix de la Tesla Model S, la voiture la plus autonome du marché.