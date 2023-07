La Tesla 100% autonome prête d'ici la fin de l'année, selon Elon Musk

Tesla a toujours été considéré comme un constructeur automobile en avance sur son temps. En octobre 2014, Tesla a dévoilé pour la première fois son Autopilot, un logiciel capable de rendre autonome la conduite, mais avec la surveillance du conducteur pour reprendre le contrôle du véhicule en cas de problème. L'objectif suivant de l'entreprise était une voiture électrique 100% autonome, selon Elon Musk, on s'y approche énormément !

Une Tesla 100% autonome en fin d'année ?

Dans une conférence vidéo depuis Shanghai, Elon Musk a révélé une information inattendue à propos de Tesla, le constructeur automobile serait sur le point d'annoncer prochainement son premier véhicule... entièrement autonome. Elon Musk estime que cela ne sera pas dans un lointain futur, mais probablement au cours du dernier trimestre de 2023. Bien sûr, le milliardaire n'a pas été dans la capacité d'assurer à 100% que ce sera le cas, mais il semble optimiste quant à cette annonce à venir.

Ce n’est que de la spéculation, mais je pense que nous atteindrons la conduite autonome complète, peut-être le stade quatre ou cinq, je pense plus tard cette année.

Cette déclaration n'a pas été faite par hasard, car la Chine représente l'un des plus gros marchés pour les voitures électriques, c'est un pays à la pointe de l'innovation avec quelques entreprises qui jouent exactement sur le même terrain que Tesla : celui de la voiture électrique, connectée et autonome.

Qu'est-ce que pourrait apporter une Tesla entièrement autonome ?

Dans un premier temps, ce serait une évolution spectaculaire en termes de sécurité, même si un logiciel de conduite autonome n'est jamais sûr à 100%, il réduit énormément les risques d'accident, une multitude d'études l'ont prouvé dans le passé.



Une Tesla complètement autonome serait capable de vous emmener d'un point de départ à un point d'arrivée sans aucune action de votre part, en choisissant le chemin le plus rapide. L'utilisateur aurait juste à s'assoir et attendre d'arriver à sa destination. C'est un peu ce que propose déjà Tesla avec le FSD, mais là, ce serait poussé à son maximum, sans devoir mettre les mains sur le volant.



Bien sûr, une voiture entièrement autonome ne sera pas possible dans certains pays à cause de la réglementation en vigueur et du marquage au sol aléatoire. Si l'information qu'a communiquée Elon Musk se confirme en fin d'année, ça pourrait provoquer une transformation majeure de l'industrie automobile.



