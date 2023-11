Elon Musk rappelle qu'on peut jouer à GTA 5 dans une Tesla

Depuis la mise à jour de fin d'année 2022, les clients Tesla ayant une Model S ou une Model X peuvent retrouver leurs jeux Steam préférés directement sur le système d’info-divertissement embarqué. Promis depuis 2020 par Elon Musk, cette nouveauté était quelque peu passée inaperçue. Du coup, le milliardaire qui ne dort jamais s'est fendu d'un tweet hier afin de rappeler que ses Tesla sont de véritables consoles roulantes.

Des jeux AAA dans sa Tesla

Pour jouer à des jeux Steam, vous savez probablement qu'il faut une bonne machine, voire mieux pour certains titres gourmands comme Cyberpunk 2077 ou GTA 5. Pas de problème pour les Tesla haut de gamme qui affichent une puissance de calcul de 10 TFLOPS grâce à leur APU Ryzen 45W quadricœur basé sur l'architecture Zen+, soit grosso-modo les capacités d'une PlayStation 5. De quoi faire tourner Gran Theft Auto à 60fps. Il est également possible de connecter des manettes sans fil, comme la manette DualSense de la PlayStation 5, pour jouer tranquillement à l'intérieur de la voiture.



Voici le tweet initial :

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Pour en profiter, il faut au minimum une Tesla Model S ou X de 2022. Avec ses 16 Go de RAM et la connectivité Premium, le véhicule est capable de faire tourner les meilleurs jeux de Steam, une fois son compte renseigné. On retrouve ainsi Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 5 et autre Counter Strike 2.0. Mieux, la fonctionnalité Steam Cloud est de la partie, de quoi reprendre sa partie en rentrant chez soi. Une démonstration de GTA 5 qui a récemment fêté ses 13 ans, cité par Elon Musk :

Play Grand Theft Auto while doing grand theft auto! https://t.co/wWcuduLD2F — Tesla (@Tesla) November 6, 2023

Voilà qui devrait plaire aux gamers qui devaient se contenter jusqu’ici des titres peu élaborés de Tesla Arcade.



Qui a déjà joué dans sa Tesla ?