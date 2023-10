Valve assure que Counter Strike 2 n'est pas prévu sur Mac

Valve a déclaré en ce début de semaine qu'il ne prévoyait pas de version macOS du jeu Counter Strike 2, qui vient de sortir et qui remplace l'immortel Counter-Strike : Global Offensive. Voilà qui douche les espoirs des possesseurs de Mac, spécifiquement ceux qui ont opté pour une puce M1 ou M2 permettant, en théorie, de profiter de tous les jeux AAA du PC

Counter Strike 2 : été 2023 confirmé

Valve a confirmé sa décision et en a donné les raisons dans une FAQ sur le support Steam :

Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous avons pris la décision difficile de ne plus prendre en charge le matériel plus ancien, y compris DirectX 9 et les systèmes d'exploitation 32 bits. De même, nous ne prendrons plus en charge macOS. Au total, ces joueurs représentent moins d'un pour cent des joueurs actifs de CS:GO.

À l'avenir, Counter-Strike 2 sera exclusivement compatible avec Windows et Linux 64 bits.

Le mois dernier, la sortie de Counter-Strike 2 a imposé une mise à jour de 26 Go à tous les joueurs de CS:GO, y compris les utilisateurs de Mac, mais après l'installation, ceux qui utilisent macOS ont rapidement découvert que la mise à jour rendait le jeu original ainsi que la mise à jour injouables en raison du manque de support et de l'absence d'option de retour en arrière.



Valve indique maintenant que les joueurs Mac seront éligibles à un remboursement de la mise à jour Prime Status Upgrade s'ils ont joué à CS:GO sur un Mac entre l'annonce du test limité de Counter-Strike 2 (22 mars 2023) et le lancement de Counter-Strike 2 (27 septembre 2023), indépendamment du moment où ils ont acheté leur mise à jour en question. Valve proposera les remboursements jusqu'au 1er décembre 2023.

Il sera possible de rejouer à CS GO

L'éditeur de Half-Life a ajouté que ceux qui souhaitent continuer à jouer à CS:GO sur macOS pourront accéder à une version héritée ou "frozen build" du jeu, qui possède toutes les fonctionnalités de CS:GO à l'exception du matchmaking officiel. La prise en charge de cette version de CS:GO prendra fin le 1er janvier 2024. Après cette date, le jeu sera toujours disponible, mais certaines fonctionnalités qui dépendent de la compatibilité avec le coordinateur de jeu (par exemple, l'accès à l'inventaire) peuvent se dégrader et/ou ne plus fonctionner, selon Valve.



L'absence de mise à jour vers CS 2 est évidemment un coup dur pour les joueurs, d'autant que CS:GO reste l'un des plus populaires FPS malgré son grand âge (lancé en 2012). Ainsi, même si moins de 1 % de la base d'utilisateurs est sur Mac, cela pourrait représenter des centaines de milliers de joueurs.



Indépendamment des chiffres, l'une des raisons pour lesquelles Valve hésite à développer CS2 pour Mac est que les appareils Apple n'offrent pas de support natif pour l'API Vulkan sur laquelle le jeu est basé. Vulkan a été conçu pour succéder à OpenGL et remédier à certaines de ses lacunes, et bien qu'il existe une bibliothèque open-source appelée MoltenVK qui fournit une implémentation de Vulkan au-dessus de l'API graphique Metal d'Apple, il lui manque encore certaines des fonctionnalités avancées de Vulkan.