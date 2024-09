Le classique de la stratégie Total War : Empire arrive sur iPhone

Total War : Empire fait partie de la longue lignée de jeux de stratégie en temps réel de Creative Assembly, basés sur des événements historiques. Après avoir été disponible sur les ordinateurs de bureau, y compris le Mac, pendant plus d'une décennie, il va enfin débarquer sur mobiles. Une fois n'est pas coutume, c'est Feral Interactive qui s'occupe de la conversion.

Total War: EMPIRE passe du Mac à l'iPhone

Si vous n'y avez jamais joué, Total War : Empire vous met à la tête de puissances européennes à l'époque des progrès industriels du XVIIIe siècle. Incarnant l'une des douze factions, les joueurs doivent se battre pour s'implanter sur de nouveaux continents tout en conservant leur pouvoir à domicile, par la diplomatie ou sur le champ de bataille.



Créé initialement par Creative Assembly et SEGA, Total War Empire sera donc porté par Feral Interactive sur iOS et Android. Si la date exacte et le prix n'ont pas été partagés, Feral Interactive a tout de même confirmé que Total War : Empire proposera des commandes tactiles intuitives pour téléphones et tablettes, une interface utilisateur repensée, de nouvelles améliorations de la qualité de vie, et bien plus encore pour offrir une expérience premium.



Regardez la bande-annonce de Total War : Empire pour iOS et Android ci-dessous :

En attendant d'en savoir plus, rappelons que le jeu est disponible sur le Mac App Store, au prix de 34,99 €, depuis 2012. Plusieurs opus de la série Total War sont déjà accessibles sur iOS, comme Rome: Total War.

Télécharger Total War: EMPIRE à 34,99 €