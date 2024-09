Après l'iPhone, le jeu social Habbo Hotel revient sur Mac !

Ceux qui ont connu l'avant Facebook et autre Twitter sur Internet, ont probablement entendu parler de l'hôtel Habbo. Ce jeu classique, un monde virtuel extrêmement populaire au début des années 2000, avait perdu de sa superbe au fil du temps, éclipsé par les réseaux sociaux et la pléthore de jeux en ligne. Après un retour discret sur iOS il y a deux ans, via une version modernisée, l'éditeur propose Habbo Hotel Origins !

Découvrez Habbo Hotel Origins !

Après avoir relancé son MMO en 2022, dans une version revisitée, le studio Sulake Corporation a rapidement constaté que les joueurs d'un certain âge réclamaient l'expérience classique. C'est désormais chose faite avec Habbo Hotel Origins.

Habbo Hotel Origins est presque une copie conforme du jeu tel qu'il existait en 2005, date de son lancement à l'international (la sortie en août 2000 était limitée à la Finlande), avec des éléments nostalgiques comme la console pour envoyer des messages à ses amis, un porte-monnaie pour les crédits du jeu et une main virtuelle qui tient vos objets.

Habbo, le jeu MMO social et de construction original ÉPIQUE est maintenant disponible sur votre appareil mobile ! Avec de superbes graphismes en art pixélisé et une communauté constituée de plus de 300 millions de comptes dans le monde, Habbo offre un monde virtuel immersif où vous pouvez discuter, jouer à des jeux de rôle, vous faire des amis, construire et participer à des défis et des jeux.

Habbo a déclaré dans un billet de blog :

Après avoir découvert un vieux serveur décrépit contenant des fichiers perdus depuis longtemps au début de l'année, Macklebee, développeur et joueur de longue date de Habbo, a restauré avec amour, au cours des six derniers mois, une ancienne version de Habbo Hotel, sortie pour la première fois en 2005.

Comment jouer à Habbo Hotel sur Mac

Pour (re)découvrir ce classique, vous aurez besoin d'un nouveau compte pour jouer à Habbo Hotel Origins. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site origins.habbo.com, cliquez sur le lien "check-in" sur le côté gauche de la page, téléchargez le client Habbo pour macOS (ou Windows), et créez un compte dans le jeu. Dépêchez-vous si vous souhaitez avoir un nom d'utilisateur sympa, premiers arrivés, premiers servis.



Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez revivre les salles publiques classiques comme le Welcome Lounge, le Habbo Lido et le Hallway. De nombreuses chambres d'amis ont déjà vu le jour, où des joueurs discutent de leurs souvenirs sur le jeu.



Comme au bon vieux temps, Habbo Hotel Origins est disponible uniquement sur les ordinateurs de bureau, Mac et PC. Pour s'inscrire à cette version du jeu, il faut être âgé de plus de 18 ans, contre 13 ans pour Habbo classique, ou même 11 ans dans les premiers temps. Mais quand on sait que les joueurs fans de ce titre ont tous plus de 30 ans aujourd'hui, c'est pas un problème.



La suite est déjà toute tracée, avec toutes les campagnes historiques mais aussi des nouveautés :

Nous avons une petite équipe qui prépare ce lancement depuis quelques mois maintenant - la plupart des membres de cette équipe travaillent avec Habbo depuis plus d'une décennie, certains ayant travaillé sur Habbo en 2005. Nous avons récupéré une centaine d'anciennes campagnes datant de 2004 à 2008 et, grâce à votre contribution, nous prévoyons de les passer en revue en y apportant les modifications nécessaires.



Nous avons l'intention d'obtenir votre soutien pour ajouter du contenu que vous connaissez tous, mais aussi pour vous faire découvrir du contenu qui n'a jamais été intégré à Habbo. Voici un aperçu de l'un de ces exemples - mais nous vous en dirons plus à l'avenir.



Si vous préférez jouer sur iPhone ou iPad, il y a toujours le jeu moderne sur App Store :

Télécharger le jeu gratuit Habbo