Officiel : Counter Strike 2 sortira en 2023

Plus de 20 ans après, Valve se décidé à sortir Counter Strike 2. Une immense mise à jour gratuite pour les joueurs fidèles qui devrait complètement modifier le jeu actuel. Espérons que cela plaise aux puristes qui ne sont pas réputés pour aimer le changement.

Counter Strike 2 : été 2023 confirmé

Les récentes rumeurs étaient donc correctes. Valve Corporation, créateur du célèbre jeu Counter Strike, vient d'annoncer l'arrivée de Counter Strike 2. Un évènement étant donné que le premier opus est sorti en novembre 2000, il y a 23 ans.



Le studio confirme que ce sera le plus grand bond technique de l'histoire de Counter Strike avec des graphismes retravaillés, de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mécaniques de gameplay ainsi qu'un système de suivi via des mises à jour durant plusieurs années.



Prévu pour l'été 2023, Counter Strike 2 va d'abord avoir le droit à une phase de bêta-test exclusivement accessible pour les joueurs de CS:GO. Au passage, les possesseurs du jeu actuel recevront la nouvelle mise à jour gratuitement lors de sa sortie.

Le jeu le plus populaire de Steam possède une communauté phénoménale. En seulement cinq petites heures, les trois nouvelles vidéos de Counter Strike 2 publiées sur la chaîne YouTube officielle culminent chacune à plus de deux millions de vues.



Pour terminer, Valve confirme qu'une nouvelle mise à jour de l'architecture qui permet de faire tourner le jeu va offrir une réactivée accrue, que ce soit dans les déplacements, les tirs ou encore les lancers de grenades.