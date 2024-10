Hades II : un roguelike d'action RPG disponible sur Mac Apple Silicon

Après Hades premier du nom, c'est au tour du deuxième opus Hades II de faire son apparition sur Mac via Steam. Une prise en charge complète rendue possible grâce à Apple Silicon. Un Mac M1 est donc au minimum obligatoire pour explorer cette aventure.

Hades II débarque sur Mac

Disponible en accès anticipé depuis le 6 mai 2024 sur PC Windows via Steam et l'Epic Games Store, le jeu vidéo Hades II est désormais accessible sur Mac. Le studio américain Supergiant Games, à l'origine du jeu, a lancé une nouvelle mise à jour (Olympic Update) qui améliore le gameplay mais surtout qui rend le jeu disponible via le store de Steam sur Mac.



Une compatibilité complète grâce à Apple Silicon. Il est donc nécessaire d'avoir un Mac M1 ou ultérieur pour faire tourner le jeux. Concernant la configuration minimale, il faut 10 Go d'espace libre, 8 Go de mémoire unifiée et macOS 12 minimum. Nous vous conseillons tout de même d'avoir macOS 15, la toute dernière version, et 16 Go de mémoire unifiée pour une expérience la plus fluide possible.

Hades II est un roguelike d'action-RPG qui immerge le joueur dans la mythologie grecque via des combats dynamiques et une histoire palpitante. Dans ce nouvel opus, on incarne Melinoë, la déesse de la lune et des cauchemars, dans sa quête d’affronter Chronos, le dieu du temps. Des dialogues interactifs, des choix qui influencent l'histoire ainsi qu'une rotation des niveaux à chaque partie pour diversifier le gameplay.

Il faut compter entre 20 et 30 heures de gameplay pour terminer l'histoire principale. Les joueurs qui souhaitent débloquer tous les secrets et autres ajouts secondaires dépasseront généralement les 50 heures de jeu. Hades II est vendu au prix de 28,99 € sur Steam. Le premier opus, sorti en septembre 2020 et également disponible sur Mac, est vendu au prix de 24,50 €. Il est aussi accessible sur iOS via Netflix.