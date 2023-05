Unreal Engine 5.2 d'Epic supporte les Mac Apple Silicon en natif

Le moteur Unreal Engine d'Epic Games a reçu une mise à jour majeure avec le support natif des Mac propulsés par les processeurs Apple Silicon.



Epic Games, principalement connu ces dernières années pour son jeu populaire Fortnite, est à la base le studio derrière l'Unreal Engine, un outil de création 3D utilisé non seulement pour produire des jeux, mais aussi des applications et même des décors virtuels pour des films et des spectacles hollywoodiens. Cette nuit, l'entreprise a annoncé Unreal Engine 5.2, qui prend pour la première fois en charge les Mac avec les puces M1 et M2.

Unreal Engine 5.2 : les nouveautés

Comme indiqué dans un billet de blog, Unreal Engine 5.2 apporte plusieurs améliorations comme Substrate, ML Déformer ou un framework de génération de contenu procédural . Mais l'une des plus intéressantes est certainement la prise en charge native de l'architecture Apple Silicon sur macOS. Cela signifie qu'Unreal Engine peut désormais tirer pleinement parti des performances des puces d'Apple, telles que M1 et M2, au lieu de passer par la technologie Rosetta - qui traduit les logiciels Intel vers l'architecture ARM avec une perte de puissance et d'efficacité.

Malgré le différend entre Epic et Apple au sujet de Fortnite, de nombreux professionnels s'appuient sur l'Unreal Engine, notamment sur Mac. Il était donc impensable que l'éditeur oublie cette plateforme. Même Apple utilise Unreal Engine en interne pour créer son application AR qui permet aux visiteurs d'interagir avec un modèle d'Apple Park sur son campus de Cupertino.



Apple a tenté de suspendre le compte développeur d'Epic Games en 2020 en raison du différend juridique entre les deux sociétés, une décision qui aurait affecté la disponibilité d'Unreal Engine pour macOS. Cependant, un juge a décidé qu'Apple ne pouvait pas faire cela puisque le litige concernait Fortnite qui a été supprimé après avoir proposé des achats in-apps sans passer par la méthode officielle.



Concernant les autres nouveautés d'Unreal Engine 5.2, citons le framework de génération de contenu procédural (PCG) qui permet aux développeurs de définir des paramètres pour les grandes scènes populaires avec des actifs Unreal Engine, "rendant le processus de création de grands mondes rapide et efficace". Il y a également Substrate, une nouvelle façon de contrôler l'apparence et la sensation des objets dans les applications en temps réel, comme les jeux.



En outre, Epic Games a introduit un ensemble d'outils de production virtuelle améliorés, dont un éditeur ICVFX pour iPad qui permet aux créateurs d'ajuster l'étalonnage des couleurs et l'éclairage plus facilement grâce à une interface tactile. Sans oublier d'un nouvel échantillon ML Deformer pour modéliser avec précision les muscles et les peaux des modèles humains en 3D. De quoi proposer prochainement des jeux toujours plus réalistes, que ce soit sur Mac, PC, consoles et mobiles.