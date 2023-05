Elon Musk estime que l'on ne peut pas faire confiance à WhatsApp

Foad Dabiri, haut responsable chez Twitter, affirme que WhatsApp utilise le microphone de son smartphone personnel en cachette. Elon Musk en profite pour rappeler qu'on ne peut absolument pas faire confiance à ce service qui compte pourtant plus d'un milliard d'utilisateurs.

Dans un tweet posté le 6 mai 2023 par Foad Dabiri, directeur de l'ingénierie chez Twitter, WhatsApp en prend une nouvelle fois pour son grade. En effet, il démontre, image à l'appui, que l'application a utilisé le microphone de son smartphone en arrière-plan sans son consentement.



Une scène qui se serait déroulée toute la nuit pendant qu'il dormait. Elon Musk, PDG de Twitter, n'a pas manqué l'occasion pour répondre à ce tweet en déclarant qu'on ne peut pas faire confiance à WhatsApp.



Une très mauvaise pub pour le service de messagerie du groupe Meta étant donné que le message de Foad Dabiri a été visionné plus de 65 millions de fois tandis que celui d'Elon Musk dépasse les 60 millions de vues.

Musk ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a répondu sèchement à un tweet sous son post initial. Il rappelle que les fondateurs de WhatsApp ont quitté le groupe Meta avec dégoût et qu'ils n'ont pas supporté la façon de faire du géant américain. Sans oublier qu'ils ont lancé la campagne #deletefacebook et ont contribué à l'avènement d'un concurrent sérieux nommé Signal.

Dans un passé récent, WhatsApp a régulièrement été pointé du doigt dans le monde entier. Le plus célèbre épisode remonte à 2021 et concerne les données personnelles des utilisateurs. Le service avait forcé ses clients à accepter de nouvelles conditions générales pour continuer à utiliser l'application. Une pratique controversée, surtout quand on sait que l'objectif derrière tout cela était de reprendre du contrôle sur la gestion des données personnelles.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV