Signal lance les Stories éphémères pour concurrencer Snapchat

Signal dispose désormais de sa propre fonctionnalité éphémère de type Snapchat que vous pouvez utiliser pour partager des photos avec vos amis. L'application de messagerie a publié cette fonctionnalité un mois après avoir révélé qu'elle prenait le train des Stories en marche et qu'elle testait déjà cette fonctionnalité en version bêta.



Également appelée "Stories", la nouvelle fonctionnalité de Signal vous permet de publier des photos qui resteront visibles sur l'application pendant 24 heures, à moins que vous ne les effaciez avant. Signal précise que, comme tout ce qui est disponible sur son application, les Stories sont chiffrées de bout en bout et ne seront visibles que par les personnes avec lesquelles vous avez choisi de les partager.

Signal la joue comme Snapchat

Ces dernières années, les histoires sont devenues un nouveau moyen de communication, avec des objectifs, des normes et des particularités qui leur sont propres. Ephémères, sans enjeu et riches en images, les gens utilisent les histoires pour partager des nouvelles de leur vie sans attendre de réponse.

Parfois, vous avez juste besoin d'une façon détendue de montrer à votre amoureux que vous êtes allé à un concert très cool, sans avoir à lui envoyer un SMS. Les histoires vous permettent de partager votre vie avec un groupe de personnes sélectionnées, sans qu'il y ait de notification de nouveau message. Elles vous permettent de raconter le genre de blagues qui fonctionnent mieux dans un format d'image ou de vidéo séquentielle, et de partager ce que vous faites sans la pression d'une conversation.

Les Stories sont disponibles sur Signal ! Partagez du texte, des images et des vidéos éphémères qui disparaissent automatiquement après 24 heures avec une sélection d’amis ou de groupes.

Comme pour les messages classiques, les Stories de Signal seront visibles par tous vos contacts qui utilisent l'application, ainsi que de toute personne avec laquelle vous avez eu une conversation en tête-à-tête ou dont vous avez accepté la demande de message, même si vous ne l'avez jamais ajoutée. Vous pouvez également créer des Stories personnalisées qui ne seront accessibles qu'à certains utilisateurs de votre choix, par exemple vos collègues ou des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt. De plus, vous pouvez partager ces vidéos avec des groupes existants. Notez simplement que tous les membres de ce groupe pourront voir ce que vous partagez, même ceux avec lesquels vous n'avez jamais interagi dans des chats individuels.

À noter que pour partager des Stories (histoires en français) avec de plus petits sous-ensembles de personnes, vous pouvez créer une Story personnalisée vers un groupe restreint.



Autrement, si vous préférez ne pas voir les Stories de vos contacts, ou si vous n'avez pas envie de poster les vôtres, vous pouvez toujours les désactiver en allant dans les Paramètres et en cliquant sur "Désactiver les Stories".

Un concurrent de plus

Étant donné que Facebook et Instagram disposent déjà de fonctionnalités similaires, et que Snapchat le fait depuis toujours, il sera intéressant de voir si la nouveauté de Signal peut inciter les gens à utiliser davantage l'application. Les Stories de Signal sont désormais disponibles sur les applications iOS et Android, et elles seront bientôt disponibles sur les ordinateurs.

Télécharger l'app gratuite Signal