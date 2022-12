Elon Musk estime que le risque qu'il soit assassiné est élevé

Depuis son rachat de Twitter, Elon Musk est au cœur de l'actualité, le milliardaire a récemment créé plusieurs polémiques comme le rétablissement du compte de Donald Trump, la réactivation d'une multitude de comptes suspendus ou encore la révélation des Twitter Files, des dossiers brûlants qui concernent l'ancienne direction du réseau social. Elon Musk a conscience que ses actions dérangent et pourrait même pousser certaines personnes à l'assassiner !

Elon Musk s'inquiète pour sa vie

Dans le cadre d'un Twitter Spaces qui a eu lieu il y a 24 heures, Elon Musk a échangé avec de nombreuses personnes du monde des médias et de la politique. Cette fonctionnalité qui rend les discussions publiques (avec des milliers de personnes qui écoutent en direct) a permis au nouveau directeur de Twitter d'exprimer une inquiétude qui grandit de jour en jour dans son esprit.



En effet, le PDG de Twitter a déclaré qu'il n'excluait pas qu'un individu essaie de l'assassiner dans les mois ou années à venir. Elon Musk sait qu'il dérange par ses convictions politiques et sa vision du monde qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir aux États-Unis.

Franchement, le risque que quelque chose de mauvais m'arrive, ou même qu'on me tire littéralement dessus, est assez important. Ce n'est pas si difficile de tuer quelqu'un si on le voulait, alors espérons qu'ils ne le fassent pas et que le destin sourit sur la situation avec moi et que cela n'arrive pas... Il y a définitivement un certain risque là.

Elon Musk possède une équipe de sécurité qui le suit 24h/24 partout dans le monde au quotidien, cependant, le milliardaire ne se sent pas intouchable, tout peut arriver. Surtout qu'il a récemment publié des dossiers délicats de l'ancienne direction du réseau social, le nouveau PDG de Twitter voulait montrer au monde entier à quel point la censure était présente avant sa prise de fonction à la tête de l'entreprise.



Les Twitter Files (comme Elon Musk les appelle) ont par exemple révélé que l'équipe de Joe Biden avait fait pression sur la modération de Twitter pour que celle-ci supprime du contenu politique qui était très critique envers le 46e Président des États-Unis. Cela s'est passé juste après que Joe Biden intègre la Maison-Blanche après le départ de Donald Trump.

D'autres informations ont également montré que Twitter a demandé à ses modérateurs d'être "particulièrement actif" en ce qui concerne le retrait des tweets qui mentionnaient le scandale sur le contenu de l'ordinateur de Hunter Biden (le fils de Joe Biden).

Ce n'est que le début

Les Twitter Files sont "croustillants" affirme Elon Musk. Le milliardaire a promis que d'autres révélations vont prochainement arriver, le nouveau PDG veut absolument montrer au monde entier à quel point l'ancienne direction était corrompue et prête à tout pour censurer et exclure les moindres pensées venant du camp des Républicains.

Souhaitant partager un peu la part du gâteau, Elon Musk a expliqué avoir donné un "libre accès" aux Twitter Files à Matt Taibbi et Bari Weiss, deux journalistes américains expérimentés dans les "news à buzz".



Elon Musk sait que cette attitude dérange, mais cela est indispensable pour "mettre au clair tout ce qui s'est passé dans le passé afin de renforcer la confiance du public pour l'avenir".



Yoel Roth, l'ancien responsable de la sécurité chez Twitter a déclaré que le comportement d'Elon Musk était inconscient, car Taibbi a dévoilé à plusieurs reprises des noms d'employés qui étaient en première ligne dans les "décisions à scandale" de l'ancienne équipe de modération. Cette approche peut mettre en danger les salariés concernés ainsi que leur famille, selon Roth.



Vous l'aurez compris, Elon Musk a plusieurs cartes en main pour déranger les plus grands, des dossiers sensibles, un réseau social très populaire où la liberté d'expression est prioritaire ainsi que des milliards de dollars pour de futurs investissements.



