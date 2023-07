La ville de San Francisco ouvre une enquête contre le X géant d’Elon Musk

Vendredi après-midi, Elon Musk a fait intervenir une équipe pour installer un logo géant « X » sur le toit du siège de Twitter à San Francisco. Dans la logique, le milliardaire aurait dû obtenir une autorisation spéciale de la ville, mais Elon Musk n’a même pas formulé de demande. Aujourd’hui, ce « X » très lumineux dérange les bâtiments voisins et se voit de très loin à cause de sa forte luminosité aveuglante en pleine nuit.

La ville de San Francisco ouvre une enquête après deux plaintes

La ville de San Francisco a ouvert une enquête sur le siège social de Twitter, suite à l’installation d’un “X” géant sur son toit sans autorisation. Ce “X”, très lumineux et bien visible, symbolise le changement de marque initié par Elon Musk qui a commencé le remplacement du nom “Twitter”.



L’installation du “X” a eu lieu dans des circonstances controversées. Plus tôt dans la semaine, la police avait empêché le démantèlement du panneau original de Twitter sur le côté du bâtiment, invoquant un manque de permis appropriés et de mesures de sécurité.

Suite à ces événements, deux plaintes ont été déposées vendredi auprès du Département de l’inspection des bâtiments de San Francisco. La première plainte concerne l’état préoccupant du panneau Twitter partiellement démantelé. Selon cette plainte, le panneau, désormais en suspens, pourrait chuter sur la voie publique et représente donc un risque pour les piétons qui circulent juste en dessous.



La deuxième plainte a été déposée en réaction à l’installation du panneau “X”. Un inspecteur de la ville, cherchant à vérifier les allégations, s’est vu refuser l’accès au toit du bâtiment où le panneau “X” avait été installé. Un représentant de Twitter a expliqué que le “X” était une “enseigne lumineuse temporaire pour un événement”.



Patrick Hannan, porte-parole du Département de l’inspection des bâtiments de San Francisco, a souligné que l’installation de tout panneau nécessite un permis de construire pour s’assurer de sa solidité structurelle et de sa sécurité. De plus, l’examen et l’approbation de la planification sont également nécessaires pour l’installation de ce type de panneau.



Face à ces infractions présumées, la mairie a décidé de porter plainte et d’ouvrir une enquête. Il semblerait que le nouveau “X” lumineux d’Elon Musk doive faire face à quelques défis réglementaires avant de pouvoir briller de mille feux au-dessus de la ville.



