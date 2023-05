Une nouvelle enquête contre Apple s'ouvre en Italie autour de la confidentialité

Pas un jour sans une nouvelle attaque ou plainte contre Apple. Cette fois, c'est en Italie que cela se passe avec une énième enquête antitrust. Alors que l'Union européenne intensifie son enquête sur Apple Pay, l'autorité italienne de surveillance de la concurrence a annoncé une enquête sur les politiques de confidentialité de l'App Store de la société.

Si c'est une première en Italie, en revanche c'est un sujet qui ne surprendra personne : L'Italie est le troisième pays à s'interroger sur la légalité de la mise en place par Apple d'exigences de confidentialité plus strictes pour les applications tierces que pour ses propres applications....

Apple fait fi de la confidentialité dans ses apps

Avant iOS 14.5, Apple autorisait les applications à utiliser librement des identifiants de suivi anonymes pour lier la diffusion de publicités aux visites de sites web. Cela permettait aux développeurs de vendre des publicités personnalisées dans leurs applications, ce qui rapporte évidemment plus que d'ordinaire. Mais avec l'introduction de la transparence du suivi des applications, les développeurs doivent vous demander si vous souhaitez autoriser ce suivi. Si vous refusez (ce qui est le cas de la plupart des gens), les applications n'ont aucun moyen pour vous pister.

Meta s'est montré particulièrement virulente contre cette mesure, prédisant que le changement de politique lui coûterait des milliards de dollars par an, à la fois dans Facebook et Instagram. La société de Mark Zuckerberg s'oppose notamment au fait que les applications d'Apple n'ont pas à demander l'autorisation de suivre les utilisateurs, ce qui permet au fabricant de l'iPhone de recueillir des données précieuses auxquelles les développeurs tiers n'ont pas accès.

Apple est également accusé de nuire aux plates-formes publicitaires concurrentes afin de stimuler l'activité de ses propres offres publicitaires sur l'App Store.

L'enquête antitrust d'Apple s'étend à l'Italie

Après la France et l'Allemagne, déclarant respectivement avoir trouvé des preuves d'un comportement anticoncurrentiel de la part d'Apple en ce qui concerne le suivi des applications et examiner, au regard du droit de la concurrence, ses règles de suivi et l'App Tracking Transparency Framework.



Reuters rapporte donc que l'Italie a fait de même :

L'agence antitrust italienne AGCM a déclaré jeudi qu'elle avait ouvert une enquête sur le géant technologique américain Apple pour abus présumé de sa position dominante sur le marché des applications.



L'organisme de surveillance a déclaré qu'Apple pénalisait les développeurs d'applications tiers en imposant "une politique de confidentialité plus restrictive" que celle qu'il applique à lui-même, à partir d'avril 2021 [...]

D'après l'autorité de la concurrence italienne, "le comportement discriminatoire présumé d'Apple peut entraîner une baisse des revenus publicitaires pour les annonceurs tiers, au profit de la division commerciale d'Apple".



Pour le consommateur, il est certain que la politique d'Apple en matière de suivi des applications sont une bonne chose. Il est normal que nous puissions choisir les données personnelles que nous partageons avec les applications. En revanche, il est logique qu'Apple soit soumise aux mêmes règles. Elle n'aurait que peu d'efforts à fournir pour se mettre en conformité et éviter ainsi de nouveaux procès.