En Allemagne, Apple fait l'objet d'un "contrôle spécial" du régulateur antitrust

L'autorité anti-monopole allemande Bundeskartellamt a annoncé qu'Apple était soumis à un "contrôle étendu des abus" en vertu de la loi allemande sur la concurrence, ce qui signifie que les régulateurs allemands peuvent empêcher l'entreprise de s'engager dans des "pratiques anticoncurrentielles". Autrement dit, Apple est, une fois de plus, dans l'oeil du cyclone d'un État.

L'Allemagne surveille Apple

Le président du Bundeskartellamt, Andreas Mundt, a déclaré que la position économique d'Apple n'était pas suffisamment contrôlée par la concurrence, ce qui donnait aux autorités allemandes le droit d'intervenir.

Apple jouit d'une position de force économique sur l'ensemble des marchés, ce qui lui confère un champ d'action qui n'est pas suffisamment contrôlé par la concurrence. Grâce à ses appareils mobiles tels que l'iPhone, Apple exploite un vaste écosystème numérique qui revêt une grande importance pour la concurrence, non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe et dans le monde entier. Avec ses produits propriétaires iOS et l'App Store, Apple occupe une position clé pour la concurrence ainsi que pour l'accès à l'écosystème et aux clients d'Apple. Cette décision nous permet de prendre des mesures spécifiques contre les pratiques anticoncurrentielles et de les interdire efficacement.

Dans son communiqué de presse, le Bundeskartellamt indique que la base d'installation active d'Apple, qui compte deux milliards d'appareils dans le monde, lui confère un "fort pouvoir" pour créer des règles pour les tiers, Apple exerçant un contrôle sur les clients et sur l'accès aux clients. Compte tenu de ses ressources, Apple se trouve dans une "position de pouvoir" qui la soumet au "contrôle spécial des abus" susmentionné. Cette désignation est valable pour cinq ans.

Les autorités de régulation allemandes se penchent déjà sur les règles d'Apple en matière de suivi publicitaire et sur la transparence du suivi des applications, une mesure qui exige que les applications obtiennent le consentement explicite de l'utilisateur avant de le suivre. L'enquête a débuté en 2022 dans le but de déterminer si la technologie anti-pistage d'Apple est anticoncurrentielle.



Reste que, pour le moment, le Bundeskartellamt n'a pas encore décidé s'il allait engager d'autres procédures à l'encontre d'Apple. Il faut savoir que ses concurrents, comme Alphabet (Google), Meta (Facebook) et Amazon, ont déjà été soumis à ces règles chez nos voisins allemands. Une modification apportée en 2021 à la loi allemande sur la concurrence a donné au Bundeskartellamt le pouvoir d'intervenir plus tôt et plus efficacement pour empêcher les grandes entreprises technologiques de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles.



Décidément, la position dominante d'Apple pose question à travers le monde, puisque la société de Tim Cook est attaquée aux USA, au Royaume-Uni, en France, au Japon, en Russie, en Corée du Sud, etc.