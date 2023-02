Apple a payé une lourde amende pour abus de position dominante à la Russie

Souvenez-vous, il y a 4 ans, on apprenait que Kaspersky Lab déposait une plainte antitrust contre Apple en Russie. L'entreprise s’indignait qu'Apple avait une emprise trop importante sur la distribution des applications dans son écosystème, autrement dit, la plainte visait l'App Store. Après plusieurs années d'investigations, la justice russe avait condamné Apple. Si beaucoup pensaient que le géant californien n'allait pas payer l'amende, l'entreprise a finalement payé plus de 10 millions d'euros.

Apple paie son amende

Apple vient de régulariser une amende de 906 millions de roubles (soit environ 11,5 millions d'euros) pour avoir abusé d'une position dominante sur le marché russe. Cette somme a été réclamée par la justice russe et a été payée en intégralité récemment par Apple, selon une déclaration du budget de la Fédération de Russie.



La condamnation d'Apple a eu lieu en avril 2021, après qu'une plainte ait été déposée par Kaspersky Lab. L'entreprise de cybersécurité russe avait reproché à Apple d'avoir supprimé son application de contrôle parental sur l'App Store sans raison valable. Kaspersky Lab avait en effet constaté une drôle de coïncidence... Son application de contrôle parental avait été enlevée de l'App Store au même moment où Apple lançait sa propre fonctionnalité de contrôle parental, appelée "Temps d'écran", sur iOS et iPadOS.

Un appel qui n'a pas marché

Apple avait fait appel de la décision de justice assez rapidement, mais l'appel a été perdu le 14 février 2022. L'entreprise californienne avait pourtant mobilisé les meilleurs avocats de Californie pour défendre sa position, mais cela n'a pas suffi. L'affaire Apple-Kaspersky est un exemple de la tendance actuelle des régulateurs et des autorités de la concurrence à surveiller de près les pratiques des grandes entreprises de technologie.



Dans ce dossier, les autorités russes ont clairement indiqué leur intention de maintenir une concurrence loyale dans le pays et de ne pas permettre que les entreprises étrangères abusent de leur position dominante. Cette condamnation prouve que les grandes entreprises américaines qui génèrent des milliards de dollars chaque trimestre ne sont pas au-dessus des lois et qu'elles doivent respecter les réglementations en vigueur dans les pays où elles opèrent.



Depuis le début de la guerre contre l'Ukraine, Apple n'est plus présent sur le marché russe, les ventes d'iPhone et des autres produits ne se font plus, les Apple Store ont disparu et les revendeurs ne sont plus livrés en produits Apple depuis février 2022. Toutefois, Apple est toujours actif pour ses services comme l'App Store où les clients russes peuvent encore télécharger des applications. C'est un manque à gagner gigantesque, mais Apple n'avait pas d'autres choix, puisqu'il s'agit d'une obligation du gouvernement de Joe Biden pour faire mal à l'économie russe.