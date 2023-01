La Russie met Apple à l'amende pour non ouverture du système de paiement

L'autorité russe de régulation de la concurrence a infligé une amende de 17 millions de dollars à Apple, après qu'une enquête antitrust a conclu que la société avait enfreint la loi avec son App Store. Le problème est que la société américaine n'autorise pas les développeurs d'applications à proposer des options de paiement en dehors de son magasin.

La Russie inflige 17 millions de dollars d'amende à Apple

Le montant de l'amende est basé sur le chiffre d'affaires de l'App Store de la société dans le pays, qui est actuellement inférieur à la normale en raison de l'alignement d'Apple avec son gouvernement pour les sanctions financières contre la Russie, actuellement en guerre contre l'Ukraine.



Le résultat de l'enquête a été annoncé en juillet de l'année dernière, mais le montant de l'amende devait être calculé à partir du chiffre d'affaires de l'App Store en Russie sur l'année en cours.

La Russie indique qu'Apple a violé les lois antitrust du pays et abusé de sa "position dominante sur le marché de l'App Store", car "Apple interdit aux développeurs d'applications iOS d'informer les clients, à l'intérieur de l'application, de la possibilité de payer leurs achats en dehors de l'App Store ou d'utiliser des méthodes de paiement alternatives."

Le montant calculé a été relayé par Reuters :

Le FAS de Russie a infligé à Apple une amende d'environ 17,4 millions de dollars, a déclaré le régulateur mardi, pour ce qu'il considère comme un abus de position dominante de la société américaine sur le marché. [...] Il a déclaré qu'Apple devait payer l'amende dans les deux mois.

Apple a volontairement suspendu les ventes de matériel informatique en Russie en mars de l'année dernière et a en outre retiré les services Apple Pay afin de se conformer aux sanctions économiques américaines.



Le gouvernement ukrainien a demandé à Apple d'aller plus loin et de suspendre complètement les ventes de l'App Store en Russie. La société de Cupertino a choisi de ne pas le faire. Et malgré cela, les stocks sont très bas dans le pays et le prix de l'iPhone s'envole.



Cependant, la société a bloqué la vente d'applications appartenant à des entreprises russes touchées par les sanctions américaines - même si certaines sont revenues entre temps.



La Russie n'est pas le seul pays qui s'attaque au monopole d'Apple. La firme s'est vu rattraper par la patrouille en Corée du Sud, aux Pays-Bas, en Europe et bientôt aux USA, avec le procès contre Epic Games. Bien que le tribunal a décidé qu'Apple n'était pas obligé d'aller jusqu'à autoriser les magasins d'applications tiers, le ministère de la Justice et un certain nombre d'États américains ont fait valoir que cela devrait être exigé. L'appel des deux parties a repoussé l'affaire à plus tard dans l'année.