Les prix de l'iPhone s'envolent en Russie

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Nouvelle hausse du prix de l'iPhone en Russie. La marque a temporairement arrêté la vente de ses produits dans le pays suite à l'invasion de l'Ukraine, de ce fait, les revendeurs en profitent pour gonfler les prix à toute berzingue.

La Russie riposte face au boycott généralisé

Avec la guerre Russie-Ukraine qui sévit en ce moment, les multinationales présentes dans le pays de Vladimir Poutine ont, quasiment à l'unanimité, pris la décision de stopper la vente de leurs produits sur ce marché. Du côté d'Apple, c'est le service de paiement Apple Pay qui a été interdit en premier, suivi par d'autres mesures encore plus fortes comme la fermeture pour une durée indéterminée de l'App Store en ligne dans sa globalité.

Conséquence, les prix des produits Apple ont explosé chez les revendeurs. Pour donner un exemple, on pouvait il y a une quinzaine de jours trouver un iPhone 13 Pro Max 1 To au prix de 308 679 roubles (2500 €) alors qu'il est de base vendu bien en dessous de 241 400 roubles (2000 €) dans le pays. Une hausse de plus de 600 € et à en croire les dernières nouvelles, ce n'est pas fini. Pareil pour l'Apple Watch Series 7 45 mm qui atteint un tarif de 199 990 roubles russes, l'équivalent de 1627 €.



D'après nos constatations, l'iPhone 13 Pro Max 128 Go a carrément doublé en quelques jours. Le smartphone d'Apple était il y a encore une semaine au prix de 109 990 roubles russes, il est désormais introuvable sous les 189 990 roubles russes. Une différence de 563 € !



Imaginez un peu les prix sur le marché noir, au moment où le président envisage de nationaliser des entreprises comme Apple.