La Russie interdit aux fonctionnaires d'utiliser un iPhone

Cette interdiction intervient après que le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a affirmé, début juin, avoir découvert une " opération d'espionnage par des agences de renseignement américaines" impliquant des appareils Apple. Le FSB a déclaré que des milliers d'iPhones, y compris ceux utilisés par les missions diplomatiques de la Russie dans les pays de l'OTAN, avaient été "infectés" par un logiciel de surveillance. Le FSB poursuit en affirmant, sans fournir de preuves, qu'Apple a travaillé en étroite collaboration avec les services de renseignement américains pour fournir aux agents "un large éventail d'outils de contrôle". Le géant de la technologie a démenti ces allégations dès le lendemain, déclarant qu'il n'avait "jamais travaillé avec un gouvernement pour créer une porte dérobée dans un produit Apple, et qu'il ne le ferait jamais". Nous l'avions déjà entendu dire cela après les demandes du FBI dans plusieurs affaires aux États-Unis. D'une manière plus générale, cette initiative reflète la volonté du gouvernement russe de réduire sa dépendance à l'égard des technologies fabriquées à l'étranger. Comme le souligne le Times, le président Vladimir Poutine a signé l'année dernière un décret ordonnant aux institutions impliquées dans les "infrastructures d'information critiques" de migrer vers des logiciels développés localement d'ici 2025. De là à voir un système d'exploitation mobile russe, il n'y a qu'un pas...

L'agence de renseignement russe, le FSB, a récemment affirmé avoir découvert une opération d'espionnage de l'iPhone. Désormais, il est interdit d'utiliser un appareil Apple. Selon le Financial Times, les autorités du pays ont émis une note à propos de l'utilisation des produits Apple pour un usage officiel. À partir de ce lundi, le ministère du commerce du pays interdira l'utilisation des iPhones à toutes les "fins professionnelles". D'autres organismes, dont le ministère russe des télécommunications et des médias, ont déjà mis en place des mesures similaires ou prévoient de les appliquer prochainement

