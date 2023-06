Apple répond à la Russie qui l'accuse d'espionnage

Depuis quelques jours, une affaire fait beaucoup de bruit en Russie, en effet, le service fédéral de sécurité du pays a publiquement déclaré qu'Apple s'était associé à la NSA pour implanter des malwares sur les iPhone des utilisateurs russes pour de l'espionnage de grande ampleur. Cette affirmation a énormément déplu chez Apple, bien évidemment, l'entreprise soutient que c'est entièrement faux.

C'est faux selon Apple

Le Service fédéral de sécurité (FSD) de la Russie a affirmé dans un rapport que la National Security Agency (NSA) des États-Unis a utilisé des logiciels malveillants (malwares) à des fins d'espionnage. Pire encore, ce stratagème passerait par les iPhone via des failles de sécurité inconnues jusqu'à aujourd'hui.

Le problème, c'est que certes les accusations sont là, mais les preuves sont quant à elles complètement absentes, le FSD de la Russie ne mentionne pas quelles failles ont été exploitées ni dans quel but.



Cette grave accusation d'espionnage de personnes importantes en Russie et notamment de proches de Vladimir Poutine n'est pas passée auprès d'Apple qui prône la confidentialité et la sécurité sur ses iPhone quel que soit le pays où se trouvent ses clients.

Dans une déclaration à 9to5mac, Apple a précisé :

Nous n'avons jamais travaillé avec un gouvernement pour insérer une porte dérobée dans un produit Apple et nous ne le ferons jamais.

Pour le moment, le service fédéral de sécurité de la Russie n'a pas encore répondu au propos du porte-parole d'Apple. S'il existe des failles de sécurité exploitée par la NSA, Apple n'attend que de les découvrir pour boucher ces failles en urgence à travers une mise à jour. Apple n'a jamais assuré qu'iOS était fiable à 100% en termes de sécurité, il peut toujours exister des failles de sécurité qui peuvent être exploitées par des gouvernements ou des groupes de hackers, c'est pour cela que l'entreprise propose le programme Bounty visant à récompenser financièrement les personnes qui divulguent des failles de sécurité.