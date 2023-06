La Russie accuse les USA et Apple d'espionnage

La Russie confirme via son service fédéral de sécurité que les USA se servent de millions d'iPhone et de malwares inconnus pour espionner son pays. Une accusation grave qui ne devrait pas en rester là.

Russie x USA x Apple

Le Service fédéral de sécurité (FSD) de la Russie affirme que la National Security Agency (NSA) des États-Unis ultilise des logiciels malveillants (malwares) à des fins d'espionnage. Pire encore, ce stratagème passerait par les iPhone via des failles de sécurité inconnues jusqu'à aujourd'hui.



Le FSD, successeur du KGB, pense que des millions d'iPhone ont été infectés, dont ceux détenus par des "personnes importantes" qui vivent en Russie. Des diplomates étrangers situés en Russie semblent également impactés. On parle ici des iPhone de membres de l'OTAN, d'Israël, de Syrie et de Chine.

À l'heure actuelle, ni la NSA, ni Apple, n'a pris la parole pour répondre à ces accusations. Le FSB pense qu'Apple est de mèche avec la NSA et donc que l'entreprise aide volontairement le service gouvernemental de son pays dans sa quête.

La collecte de données cachées a été effectuée par le biais de vulnérabilités logicielles dans les téléphones mobiles fabriqués aux États-Unis. Les services de renseignement américains utilisent des sociétés informatiques depuis des décennies afin de collecter des données à grande échelle auprès d'utilisateurs d'Internet à leur insu.

Les États-Unis sont perçus comme la première cyberpuissance au monde. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils sont accusés par un autre pays d'espionnage. Ne reste plus qu'à patienter pour voir si une réponse sera transmise.



Le FSD ne donne aucune information sur son enquête interne et les preuves à sa disposition pour confirmer ce qu'il avance. Une histoire à suivre de près dans les heures, jours et semaines à venir. On peut parier sur des logiciels comme Pegasus ou Graphite...



Via