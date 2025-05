Apple sanctionnée en Russie pour “propagande LGBT”

La Russie a condamné Apple à une amende d’environ 86 000 € pour avoir prétendument diffusé du contenu faisant la promotion des droits LGBTQ+. Cette décision s’inscrit dans le durcissement des lois russes contre la « propagande LGBT », désormais interdites pour tous les publics.

La raison plus que l'argent

Le 19 mai 2025, le tribunal du district de Taganski à Moscou a infligé une amende totale de 7,5 millions de roubles (environ 86 000 euros) à Apple Distribution International Ltd., une filiale du géant technologique américain Apple, pour violation des lois russes sur la “propagande LGBT”.

Le tribunal a reconnu Apple coupable de trois infractions administratives distinctes, chacune entraînant une amende de 2,5 millions de roubles. Les détails spécifiques des violations n’ont pas été divulgués, car les audiences ont été fermées au public à la demande des représentants d’Apple, invoquant des informations confidentielles.

Depuis 2023, la Russie a renforcé ses lois interdisant la “propagande de relations sexuelles non traditionnelles”, élargissant leur portée à tous les groupes d’âge. En novembre 2023, la Cour suprême russe a désigné le “mouvement LGBT international” comme une organisation extrémiste, permettant des poursuites pénales sévères contre les individus et entités associés.

Apple n’a pas encore commenté publiquement cette décision. Cette amende s’inscrit dans une série de mesures prises par la Russie contre les entreprises technologiques occidentales, visant à contrôler la diffusion de contenus jugés contraires aux valeurs traditionnelles russes.



Cette affaire souligne les défis croissants auxquels sont confrontées les entreprises technologiques opérant en Russie, notamment en ce qui concerne la conformité aux lois locales sur les contenus. Elle met également en lumière les tensions persistantes entre les normes occidentales de liberté d’expression et les politiques conservatrices russes.



Les relations entre Apple et la Russie se sont nettement dégradées ces dernières années. Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, Apple a suspendu ses ventes officielles dans le pays et limité certaines fonctionnalités de ses services. Malgré cela, ses produits restent largement utilisés en Russie via des circuits parallèles. Cette nouvelle condamnation illustre la pression croissante exercée par Moscou sur les entreprises occidentales encore actives sur son territoire.



Source