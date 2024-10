Apple retire les applications bancaires sur l'App Store russe, la Russie s'énerve !

Depuis plus d'un an, l'activité d'Apple en Russie est au point mort, les Apple Store sont tous fermés, les produits ne sont plus commercialisés et les revendeurs n'ont plus de livraisons de la part d'Apple. Malgré son retrait, Apple s'est engagé à maintenir ses services comme l'App Store en Russie, ce qui permet toujours de télécharger de nouvelles applications. L'App Store est aujourd'hui au cœur d'une polémique en Russie, la firme de Cupertino a retiré les applications bancaires russes et ça ne plaît pas du tout à la Russie !

Apple prend une décision qui crée la polémique

Comme dans tous les pays à travers le monde, les russes peuvent télécharger l'application de leur banque, ce qui leur permet de voir l'état de leur compte, de réaliser des virements, d'échanger avec leur conseiller bancaire, d'augmenter le plafond de leur carte... Cependant, depuis quelques jours, il n'est plus possible de télécharger aucune application bancaire sur l'App Store en Russie. Cette nouvelle approche contraignante oblige les utilisateurs iOS résidents en Russie à passer par la version web du site de leur banque (s'ils ne possèdent pas l'application), ce qui est largement moins confortable en termes d'expérience utilisateur.



D'après un rapport de Reuters, le Service fédéral antimonopole russe (FAS) a pris contact avec Apple pour demander une explication quant à l'élimination de toutes les applications développées par des banques russes.

Pour le moment, Apple n'a pas répondu aux sollicitations de la FAS. Dans un communiqué de presse, le service fédéral indique :

Les actions de la société montrent des signes de violation de la législation antimonopole. Notre service a envoyé une lettre à l’entreprise pour l’informer de la nécessité de lui soumettre une position détaillée et motivée sur cette question.

L'un des problèmes exposés dans la lettre de la FAS, c'est qu'Apple bloque la possibilité de télécharger des applications sur des stores alternatifs. En effet, si le Sideloading existe maintenant en Europe, la distribution des apps reste identique dans le reste du monde.

Quelles pourraient être les raisons d'Apple ?

Pour l'instant, Apple ne s'est pas exprimé, mais l'entreprise va devoir donner une raison valable au FAS rapidement.

Parmi les hypothèses, on pourrait penser que cela serait lié à des sanctions internationales encore plus strictes. La suppression des applications bancaires pourrait être une mesure pour garantir la conformité avec les sanctions économiques accrues imposées par les États-Unis et l'UE contre la Russie, en réponse à ses actions militaires. Ces sanctions visent souvent directement le secteur financier russe, éviter de faciliter des transactions qui pourraient être considérées comme enfreignant ces sanctions est crucial pour les entreprises internationales.



Reste à voir ce qu'Apple répondra ! Dès que nous avons plus d'informations, nous mettrons à jour cet article.