Apple retire Mac OS X Lion et Mountain Lion du Mac App Store

1 com

Apple ne s'occupe pas uniquement de MacOS Sonoma, l'actuelle version disponible sur les Mac récents, mais aussi de systèmes d'exploitation plus anciens. C'est le cas de OS X Lion et OS X Mountain Lion qui, après avoir été proposés gratuitement au téléchargement en 2021, sont désormais retirés de la boutique en ligne. Pour cause, la société a mis fin à la prise en charge des deux versions du système d'exploitation Mac.

Adieu macOS 10.7 et 10.8

Avant toute chose, rappelons qu'OS X Lion avait apporté notamment iMessage, Launchpad, Mission Control et les apps en plein écran sur Mac, alors que OS X Mountain Lion proposait le centre de notifications, les apps Notes et Rappels, ou encore le mirroring via AirPlay.

À la suite de l'introduction du Mac App Store en 2011, Apple a choisi de distribuer les nouvelles versions d'OS X (le nom de l'époque) exclusivement en ligne. La première version à être publiée sur le Mac App Store était OS X Lion.



Toutefois, comme le Mac App Store n'était disponible que sur les Macs fonctionnant sous OS X Snow Leopard, ceux qui n'avaient pas encore effectué la mise à jour depuis Leopard ne pouvaient pas télécharger la version numérique sans avoir préalablement acheté Snow Leopard ou la clé USB contenant le programme d'installation d'OS X Lion, qui coûtait 69 euros contre 29 euros pour la version numérique.



Pour cette raison, Apple a commencé à vendre la version numérique d'OS X Lion dans sa boutique en ligne au même prix que la version Mac App Store. Lors de sa sortie, OS X Mountain Lion était également disponible sur le Mac App Store et l'Apple Online Store.

Depuis quelques heures, OS X Lion et OS X Mountain Lion ne sont plus disponibles à l'achat dans la boutique en ligne d'Apple, mais les utilisateurs qui ont encore besoin de ces logiciels pour une raison ou une autre ne doivent pas s'inquiéter. En 2021, Apple a mis à disposition les installateurs d'OS X Lion et d'OS X Mountain Lion gratuitement sur son site web.



Oui, Apple vendait toujours les mises à jour qu'elle propose gratuitement par ailleurs.

Pour information, Apple propose une page les différents programmes d'installation des versions de macOS précédentes (Catalina, Mojave, Sierra, El Capitan, Yosemite, etc).