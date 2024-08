Apple paie une amende en Russie pour pratique anticoncurrentielle sur l'App Store

Depuis le début de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine, l'activité d'Apple en Russie est au point mort. Les iPhone comme tous les autres produits de la marque ne sont plus vendus, les Apple Store sont fermés et Apple a modifié son site afin de rediriger vers des pages d'assistance quand auparavant les nouveaux produits étaient présentés. Toutefois, il y a quelque chose qui continue d'exister, ce sont les services comme l'App Store, les clients russes peuvent continuer à télécharger des applications, suivre des podcasts...

Apple condamné en Russie pour pratique anticoncurrentielle

Selon un récent rapport de Reuters, Apple a versé plus de 13 millions de dollars au gouvernement russe suite à des accusations de comportements anticoncurrentiels liés à son App Store. Le Service fédéral antimonopole de Russie (FAS) avait lancé une procédure antitrust contre Apple en octobre 2021, cette action faisait suite à des allégations selon lesquelles Apple aurait abusé de sa position dominante sur le marché en imposant des restrictions sur les méthodes de paiement dans son App Store. Cette problématique ne se limite pas à la Russie, Apple faisant face à des accusations similaires dans plusieurs autres pays.

L'une des principales critiques adressées à Apple est sa politique qui limitait les développeurs à proposer uniquement des options de paiement internes à l'App Store, excluant ainsi toute alternative externe. Cette pratique a été contestée non seulement en Russie, mais également en Europe, en Corée du Sud et aux États-Unis. Dans ce dernier, une décision de justice récente oblige maintenant Apple à autoriser les options de paiement tiers.

Une condamnation qui vient d'être réglée, même si Apple ne reviendra probablement pas de si tôt en Russie

Le 19 janvier, Apple a effectué un paiement de 1,2 milliard de roubles, soit environ 13,65 millions de dollars, qui a été versé au budget fédéral de la Russie. Bien que cette somme puisse paraître minime par rapport aux revenus colossaux d'Apple, elle revêt un caractère symbolique important dans le contexte des régulations antitrust mondiales.



Source