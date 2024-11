Drake accuse indirectement Apple et Spotify de favoriser Kendrick Lamar

Une histoire à l'américaine. Drake accuse Universal Music d'avoir soudoyé Apple et Spotify pour mettre en avant son rival Kendrick Lamar, lui aussi signé chez Universal. Ses avocats demandent des comptes devant la justice.

Qu'est-ce que Siri vient faire là-dedans ?

C'est certainement l'histoire improbable du jour. Le rappeur mondialement connu Drake accuse sa propre maison de disque, Universal Music, d'avoir favorisé son "ennemi musical" Kendrick Lamar via Spotify et Siri. Selon la requête déposée par ses avocats, Universal Music aurait artificiellement gonflé le nombre d'écoutes sur Spotify de la chanson Not Like Us de Kendrick Lamar, augmentant ainsi illégalement les revenus générés par ce morceau.



Encore plus surprenant, Apple et Siri sont également mentionnés dans le dépôt judiciaire. Drake, via ses avocats, accuse Universal d'avoir payé Apple pour que Siri joue la chanson Not Like Us de Kendrick Lamar au lieu de l'album Certified Lover Boy de Drake lorsqu'on lui demande de lancer ce dernier. Cette phrase correspond à un album de Drake, mais se trouve aussi dans la chanson de Kendrick Lamar citée précédemment. Pour rappel, l'album Certified Lover Boy de Drake avait battu des records sur Apple Music en 2021.

Certains estiment que c'est logique, car la chanson de Kendrick Lamar est bien plus récente, sortie en mai 2024, comparée à l'album de Drake, qui date de 2021. D'autres pensent que, étant donné la renommée de l'album de Drake, il devrait toujours être choisi en premier. En fin de compte, c'est une querelle classique entre deux rappeurs multimillionnaires et leur maison de disque.



Le plus étonnant dans cette affaire, c'est que Siri joue bien l'album de Drake lorsqu'on utilise Apple Music. Le "problème" n'existe que sur Spotify. Drake devrait donc concentrer ses efforts sur Universal Music et Spotify. Nous avons vérifié, c'est bien son album qui apparaît en premier lorsqu'on tape Certified dans la barre de recherche d'Apple Music.