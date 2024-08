Spotify accuse Apple d'avoir cassé Spotify Connect

Comme disait l'autre, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Apple vs Spotify, épisode 42. Le géant suédois accuse cette fois Apple d'avoir altéré une fonctionnalité clé de Spotify Connect : le contrôle du volume via les boutons physiques de l'iPhone.

Spotify s'appuie sur la DMA

Bien que cela puisse paraître anodin, le fonctionnement des boutons de volume est essentiel pour une application audio. D'après Spotify, un récent changement effectué par Apple a compromis cette fonctionnalité pour Spotify Connect.

Sarah Perez de TechCrunch explique que lors du streaming vers des appareils connectés via Spotify Connect sur iOS, les utilisateurs pouvaient auparavant utiliser les boutons physiques sur le côté de leur iPhone pour ajuster le volume. En raison du changement, cela ne fonctionne plus.



Pour contourner le problème, les utilisateurs de Spotify seront invités à utiliser le curseur de volume dans le menu Spotify Connect de l'application pour contrôler le volume sur d'autres appareils connectés, cf la définition par Spotify.

Spotify affirme que cette situation place Apple en violation de l'article 6(7) du Digital Markets Act (DMA) de l'UE, qui stipule :

6(7) : Le contrôleur d'accès permet aux fournisseurs de services et aux fournisseurs de matériel, gratuitement, une interopérabilité effective avec les mêmes caractéristiques matérielles et logicielles auxquelles on accède ou que l'on contrôle par l'intermédiaire du système d'exploitation ou de l'assistant virtuel énuméré dans la décision de désignation conformément à l'article 3, paragraphe 9, et qui sont disponibles pour les services ou le matériel fournis par le contrôleur d'accès, ainsi que l'accès à ces caractéristiques à des fins d'interopérabilité.



En outre, le contrôleur d'accès permet aux utilisateurs professionnels et aux fournisseurs alternatifs de services fournis conjointement avec les services de plate-forme de base ou en appui de ceux-ci, de bénéficier gratuitement d'une interopérabilité effective et d'un accès aux fins de l'interopérabilité au même système d'exploitation, au même matériel ou aux mêmes fonctionnalités logicielles, que ces fonctionnalités fassent ou non partie du système d'exploitation, que ceux dont dispose ou qu'utilise le contrôleur d'accès lors de la fourniture de ces services.

Apple avantage ses propres appareils

Spotify affirme qu'Apple se réserve une intégration particulière entre ses propres appareils, tels que le HomePod et l'Apple TV, et l'iPhone, permettant ainsi l'utilisation des boutons de volume. Cette fonctionnalité, autrefois disponible via Spotify Connect, a été désactivée suite à une récente modification.

Spotify a demandé à Apple de fournir une solution similaire pour les développeurs tiers, mais la firme américaine a répondu que les applications doivent s'intégrer directement avec le HomePod pour accéder à la technologie de contrôle du volume sur les iPhone. Cela sent le petit coup sous la ceinture de la part d'Apple, qui n'a de cesse que de mettre des bâtons dans les roues du numéro un du streaming depuis que ce dernier l'attaque sur plusieurs fronts en Europe. Notamment la commission et l'accès aux API privées.

Bien qu'il soit incertain si une intégration plus poussée de Spotify avec le HomePod ou l'Apple TV (on attend depuis des années) résoudrait entièrement ce problème, cela représente néanmoins une piste intéressante pour les clients.



En attendant, Spotify a introduit une nouvelle fonctionnalité dans son application iOS, qui détecte une pression sur les boutons de volume lors de l'utilisation de Spotify Connect et redirige l'utilisateur vers les contrôles de volume intégrés dans l'application.



Espérons qu'Apple favorisera l'expérience client dans cette histoire...

