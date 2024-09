Spotify est satisfait de la condamnation d’Apple en Europe

Après plusieurs années d’enquêtes, l’Union européenne a condamné hier Apple à une amende de 1,8 milliard d’euros pour des pratiques anticoncurrentielles envers Spotify et les autres acteurs du marché du streaming. Particulièrement frustré par cette décision, Apple a publié un long communiqué mettant en avant les différentes enquêtes de l’UE qui n’ont jamais prouvés ces pratiques anticoncurrentielles. Spotify s’est exprimé quelques heures après Apple, la firme suédoise félicite l’UE pour cette décision symbolique dans son combat contre le géant californien.

Entre Apple et Spotify, la relation est tendue depuis plusieurs années, la firme suédoise accuse Apple de pratiques anticoncurrentielles pour avantager son service de streaming : Apple Music. Parmi les accusations, on retrouve la fameuse commission de 30% qui handicape Spotify vis-à-vis d’Apple Music qui n’a pas cette commission ou encore l’impossibilité de mentionner aux utilisateurs iOS qu’ils peuvent souscrire un abonnement Spotify Premium depuis le site internet.



Hier, la Commission européenne a reconnu publiquement qu’Apple a adopté des pratiques anticoncurrentielles envers Spotify, mais aussi ses autres concurrents sur le marché du streaming. L’UE a condamné Apple à une amende de 1,8 milliard d’euros, une condamnation particulièrement importante qui va laisser une empreinte sur les résultats financiers du géant californien si l’amende vient à être confirmé en appel.

Suite à cette sanction, Spotify a déclaré sa satisfaction de voir que son combat lancé initialement en 2019 a enfin permis de condamner Apple pour des pratiques douteuses :

Les règles d'Apple ont empêché Spotify et d'autres services de streaming musical de communiquer avec leurs utilisateurs directement dans leur application au sujet de divers avantages, nous privant ainsi de la possibilité de communiquer avec eux sur les modalités de mise à niveau et le prix des abonnements, les promotions, les remises et de nombreux autres avantages. Bien entendu, Apple Music, un concurrent de ces applications, n'est pas empêché d'adopter le même comportement. En exigeant d'Apple qu'elle mette fin à son comportement illégal dans l'UE, la Commission européenne donne la priorité aux consommateurs. Il s'agit d'un concept fondamental des marchés libres : les clients doivent connaître les options qui s'offrent à eux et c'est à eux, et non à Apple, de décider ce qu'ils achètent, où, quand et comment.