Apple Vs Spotify : Apple est condamné à une amende de 1,8 milliard par l’UE

Depuis plusieurs années, Spotify se plaint de pratiques anticoncurrentielles de la part d’Apple. Le géant suédois affirme que la firme de Cupertino profite de sa position dominante dans la distribution des applications sur ses produits pour avantager Apple Music au détriment de Spotify et des autres concurrents. Après une très longue enquête, l’Europe vient de se prononcer aujourd’hui et confirme que le comportement d’Apple a bien été anticoncurrentiel envers Spotify.

Apple reçoit une très lourde amende

Dans une décision sans précédent, l’Union européenne a infligé aujourd’hui à Apple une amende colossale de 1,8 milliard d’euros pour des pratiques jugées anticoncurrentielles vis-à-vis des fournisseurs de streaming musical concurrents. Cette sanction financière intervient après une enquête approfondie, qui a révélé qu’Apple utilisait sa position dominante sur le marché pour limiter la concurrence et empêcher les services de streaming musical d’offrir aux consommateurs des options d’abonnements plus avantageuses en dehors de l’App Store. L’Union européenne a identifié ces pratiques comme une violation directe de sa législation antitrust, visant à maintenir un marché équitable et compétitif.



Dans une réaction virulente publiée sur son site internet, Apple a contesté la décision de l’UE, défendant vigoureusement sa position tout en critiquant Spotify pour ses agissements. Apple assure que Spotify, possédant une part de marché de 56 % dans le secteur du streaming musical en Europe, a grandement bénéficié de l’infrastructure de l’App Store sans pour autant contribuer de manière équitable à son écosystème. La firme de Cupertino met en avant les ressources offertes à Spotify, incluant la distribution, l’accès aux API et le support technique et réfute les accusations selon lesquelles elle aurait entravé la concurrence sur le marché de la musique numérique.

Par ailleurs, Apple souligne que malgré les affirmations de Spotify, la croissance soutenue de ce dernier témoigne d’un marché dynamique et compétitif. De plus, Apple rappelle que sur les huit dernières années, aucune des trois enquêtes menées par l’UE à son encontre n’a démontré de préjudice pour les consommateurs ni de comportement anticoncurrentiel de sa part :

Aucune preuve de comportement anticoncurrentiel : huit ans d'enquêtes n'ont jamais donné lieu à une théorie viable expliquant comment Apple a contrecarré la concurrence sur un marché si clairement prospère.

Cependant, l’UE maintient sa position, considérant que la restriction imposée par Apple sur les développeurs d’applications, les empêchant d’informer les utilisateurs iOS sur des alternatives d’abonnements plus économiques hors de l’App Store, constitue une entrave sérieuse à la libre concurrence. La loi DMA est censée aller dans ce sens, Apple devant s'y soumettre avec iOS 17.4.



Spotify, de son côté, a exprimé le désir d’offrir directement dans son application des options d’abonnement, contournant ainsi le système de paiement de l’App Store, ce qui réduirait les coûts pour les consommateurs et augmenterait la concurrence. Apple est catégorique et considère que la décision de l’UE favorise ironiquement la position dominante de Spotify sur le marché européen du streaming musical.



Apple annonce respecter la décision de la Commission européenne, mais explique qu’elle ne reflète pas les faits des enquêtes qui ont été menées jusqu’à aujourd’hui, c’est pour cette raison que l’entreprise annonce qu’elle fera appel à cette condamnation.



Source