L’UE serait sur le point de condamner lourdement Apple suite à la plainte de Spotify

Tout comme avec Epic Games, Apple est en conflit depuis plusieurs années avec Spotify. Concurrent sur le marché du streaming musical, Spotify n’a jamais compris pourquoi Apple ne l’autorise pas à rediriger ses utilisateurs vers des options de paiements disponibles sur son site. La firme suédoise s’est plainte à l’Union européenne et l’affaire en cours avec Apple est clairement en train de pencher en sa faveur si on en croit un récent rapport !

Spotify pourrait réussir à faire tomber Apple

L’Union européenne est sur le point de délivrer un jugement douloureux contre Apple, si cela se confirme, il s’agira d’un tournant majeur dans le conflit antitrust opposant la firme de Cupertino à Spotify. Les autorités réglementaires de l’UE sont en passe d’interdire à Apple de limiter les moyens de paiements des services musicaux, notamment en empêchant la redirection des clients vers des abonnements alternatifs en dehors de l’App Store (ce qui fait perdre la commission de 30% à Apple). Cette décision pourrait coûter cher au géant californien, avec une amende potentielle atteignant jusqu’à 10 % de ses revenus annuels en Europe.



L’enquête de l’UE, initiée en 2021, a conclu que l’App Store favorisait injustement Apple Music aux dépens de Spotify et d’autres services de streaming musical comme Deezer, Tidal, Amazon Music... Cette investigation a été lancée suite à une plainte déposée par Spotify il y a près de quatre ans.

Selon les indiscrétions venant du média Bloomberg, l’UE interdira à Apple de refuser à ses concurrents, comme Spotify, de guider les utilisateurs vers des systèmes de paiement externes. Résultat, l’ensemble des concurrents d’Apple Music pourront proposer leurs propres abonnements directement dans leur application et quand l’utilisateur cliquera dessus, il pourra être redirigé vers le site du service de streaming afin de souscrire avec sa carte bancaire, par PayPal… Apple touchera évidemment 0% de commission.



Les règles actuelles de l’App Store interdisent à Spotify d’utiliser des méthodes de paiement in-app autres que celles proposées par Apple et de rediriger les clients vers des plateformes de paiement alternatives. Cette décision de l’UE pourrait donc marquer un changement majeur dans la manière dont Apple gère son App Store et interagit avec ses concurrents sur le marché européen.



Pour rappel, la législation européenne sur les marchés numériques pourrait également contraindre Apple sous peu à ouvrir l’accès à des magasins d’applications tiers et à autoriser le chargement latéral sur les iPhone. Apple est actuellement en train de tout faire pour éviter que cela arrive, même si l’entreprise a conscience qu’il faut déjà préparer le « sideloading » pour une arrivée au cours de 2024.



: Apple a été condamnée à une amende de 1,8 milliards !

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts