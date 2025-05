Apple serait plus prudente sur l'annonce de nouveautés

Après avoir évoqué la (forte) probabilité qu'Apple permettre de remplacer Siri sur iPhone, iPad et Mac, Mark Gurman et Drake Bennett de Bloomberg nous expliquent que l'entreprise la plus valorisée au monde prévoit de s'abstenir d'annoncer de nouvelles fonctionnalités bien avant leur lancement, limitant ces annonces à quelques mois à l'avance. Ce changement stratégique ne surprendra personne, après les déboires de ces derniers mois.

Apple prend des pincettes

Ce changement de cap dans les plus hautes sphères d'Apple intervient effectivement après des retards dans des projets clés, y compris une version plus personnalisée de Siri, alimentée par Apple Intelligence, dévoilée lors de la WWDC 2024 avec une promesse de sortie dans l'année, mais qui a depuis été renvoyée aux calendes grecques.

Cela lui a valu de nombreuses critiques, mais aussi et surtout des procès et actions collectives pour publicité mensongère. La société avait mis le parquet sur le marketing du nouveau Siri dans des produits comme l'iPhone 16. De même, Apple a manqué son objectif de 2023 puis de 2024 pour le lancement de CarPlay de nouvelle génération, annoncé pour la première fois lors de la WWDC 2022. L'entreprise a fini par lancer CarPlay Ultra la semaine dernière mais limitée aux véhicules de luxe d'Aston Martin aux États-Unis et au Canada.



N'oublions pas non plus des produits comme le tapis de recharge AirPower, annoncé avec l'iPhone X mais jamais commercialisé, le HomePod présenté en juin 2017 et disponible qu'en février 2018 en raison de retards dans le développement logiciel, l'iPhone XR paru un peu après l'iPhone XS ou encore le coloris blanc de l'iPhone 4 lancé plus de neuf mois après...