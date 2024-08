Apple Podcasts perd du terrain face à YouTube et Spotify

Apple Podcasts, autrefois la plateforme numéro pour l'écoute de podcasts (baladodiffusions pour les québécois), connaît une baisse notable de sa part de marché, tandis que des concurrents comme YouTube et Spotify continuent de gagner en popularité, selon une récente étude de Cumulus Media And Signal Hill Insights.

L'histoire des podcasts

Peu de gens le savent, mais le terme "podcast" est lié à Apple.



En effet, le journaliste britannique Ben Hammersley a inventé de manière fortuite le terme "podcast" en fusionnant les mots iPod et broadcast et a utilisé le "podcasting" pour la première fois dans un article de The Guardian en 2004. Dès l'année suivante, le 28 juin 2005, Apple s'approprie le terme et le popularise en l'intégrant dans la version 4.9 de son logiciel iTunes, permettant ainsi la synchronisation avec l’iPod.

YouTube en tête

Près de vingt ans plus tard, YouTube est la plateforme la plus populaire pour la consommation de podcasts aux États-Unis, avec 31 % des répondants la choisissant comme leur option principale. Spotify arrive en deuxième position avec 21 %, tandis qu'Apple Podcasts est tombé à la troisième place avec seulement 12 % de part de marché.

Pourtant, il y a cinq ans, 29 % des auditeurs hebdomadaires de podcasts utilisaient principalement Apple Podcasts. Plusieurs facteurs semblent contribuer à ce déclin, notamment le fait qu'Apple Podcasts n'a commencé à générer des revenus directs qu'en 2021 avec l'introduction des abonnements de podcasts, sur lesquels Apple prélève une commission.

De plus, la disponibilité limitée d'Apple Podcasts sur les appareils Android ou Windows a restreint sa portée, bien que le lancement récent d'un site web Apple Podcasts puisse aider à remédier à ce problème. La popularité croissante des podcasts vidéo a également donné un avantage à des plateformes comme YouTube, tandis qu'Apple Podcasts n'a pas encore adopté ce format, se contentant toujours de l'audio.

Malgré cette baisse, Apple Podcasts a toujours l'avantage d'être préinstallé sur tous les appareils du constructeur. Cependant, pour retrouver sa position, Apple pourrait devoir repenser sa stratégie, en intégrant peut-être davantage de contenu vidéo, en offrant plus d'options de monétisation pour les créateurs et en attirant un public plus jeune. Ce dernier est scotché sur TikTok, YouTube ou encore Instagram.

L'application Podcasts rejoindra-t-elle le cimetière d'Apple ? Quel est votre avis sur le service ?

