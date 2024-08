Apple Podcasts débarque sur le web

Depuis sa création, Apple Podcasts n’a été qu’une application disponible dans l’écosystème Apple. Aujourd’hui, le service dédié aux podcasts évolue et devient accessible sur le web, une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui n’ont pas d’appareils Apple à portée de main, mais aussi pour les développeurs qui vont pouvoir bénéficier d’une visibilité supplémentaire pour les épisodes de leurs podcasts.

Apple Podcasts accessible via le web

Bonne nouvelle, dès aujourd’hui, les utilisateurs de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et Safari peuvent accéder à leur bibliothèque de podcasts et découvrir de nouveaux contenus depuis leur navigateur, que ce soit en France ou dans 169 autres pays à travers le monde.



Pour faciliter l’accès aux podcasts depuis n’importe quel appareil doté d’un navigateur, Apple a déployé une toute nouvelle interface web. Disponible sur podcasts.apple.com, cette interface permet aux utilisateurs de se connecter avec leur compte Apple pour retrouver tous leurs abonnements aux podcasts. Cette évolution rend l’expérience Apple Podcasts plus universelle, sans être limitée aux appareils Apple, ce qui avait toujours été le cas jusqu’à présent.

Une gamme de fonctionnalités enrichie

La version web d’Apple Podcasts ne se contente pas de reproduire l’expérience mobile. Elle offre aux utilisateurs une panoplie de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer leur navigation et leur écoute. Parmi celles-ci, la possibilité d’explorer des millions de podcasts disponibles sur la plateforme, d’accéder à des sections dédiées comme la bibliothèque personnelle et les classements des podcasts les plus populaires. De plus, les utilisateurs peuvent souscrire à des abonnements pour accéder à des podcasts premium directement depuis la version web.

Synchronisation et continuité pour les utilisateurs Apple

L’une des fonctionnalités phares de cette version web est la synchronisation des comptes Apple. Cela signifie que les utilisateurs peuvent commencer à écouter un podcast sur leur navigateur et reprendre là où ils se sont arrêtés sur un autre appareil Apple, comme un iPhone ou un iPad. Cette synchronisation inclut également la visualisation des épisodes et abonnements suivis, ce qui offre une continuité fluide entre différents appareils.



Même sans compte Apple, les utilisateurs peuvent profiter d’Apple Podcasts via le web. Toutefois, ils ne pourront pas bénéficier de la synchronisation et des autres avantages associés à l’utilisation d’un compte Apple. Cette ouverture permet d’élargir l’audience de la plateforme, tout en encourageant les utilisateurs à s’inscrire pour une expérience plus enrichie.

Une opportunité pour les créateurs de podcasts

Pour les créateurs de podcasts, cette nouvelle interface représente une précieuse opportunité pour élargir leur audience. Ils peuvent désormais partager des liens directs vers leurs podcasts, permettant à un plus large public d’accéder facilement à leurs contenus depuis n’importe quel appareil doté d’un navigateur.



Avec l’arrivée d’Apple Podcasts sur le web, Apple franchit une nouvelle étape dans l’accessibilité et la diffusion des podcasts. Cela est autant bénéfique pour les utilisateurs que pour les créateurs de contenus ! Une merveilleuse idée pour venir concurrencer Spotify qui prend un peu trop ses aises dans le domaine du podcast, un secteur qui a toujours été en faveur d’Apple, mais qui pourrait bientôt plus l’être vu l’ampleur que prend Spotify dans l’industrie des podcasts.



