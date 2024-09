Transport Express d'Apple Pay débarque à Toulouse

Ces dernières années, le Wallet d'Apple s'est imposé dans le secteur des paiements sans contact grâce à Apple Pay, la prochaine étape est de démocratiser l'iPhone pour passer les portiques des transports en commun. Si Paris a fait un grand pas en France, c'est au tour de Toulouse de passer au niveau supérieur. Comme l'a remarqué le leaker @aaronp613 sur X, Tisséo (opérateur de transport à Toulouse et ses environs) a activé le mode Transport Express, ce qui permet d'utiliser son iPhone pour payer son titre de transport.

Transport Express débarque à Toulouse

Si vous êtes du côté de Toulouse et que vous avez ressenti une certaine frustration ces derniers jours quand vous avez vu les parisiens pouvoir utiliser leur iPhone pour passer les portiques des stations de métro, de RER, de transilien... Nous avons une bonne nouvelle pour vous, c'est désormais votre tour. L'opérateur de transport Tisséo a commencé à déployer aujourd'hui la compatibilité avec le mode Transport Express sur iPhone, ce qui va faciliter la vie des usagers qui possèdent un iPhone.



Le mode Transport Express sur iPhone, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une fonctionnalité d'Apple Pay conçue pour rendre les déplacements en transport public plus rapides et plus pratiques. Grâce à cette option, les utilisateurs peuvent payer leurs trajets en métro, tramway, bus et autres moyens de transport public simplement en approchant leur iPhone ou Apple Watch du lecteur sans contact, sans avoir à déverrouiller leur appareil, ouvrir une application ou valider le paiement avec Face ID, Touch ID ou un code de sécurité.

Avantages du Mode Transport Express

Rapidité et efficacité : en utilisant le mode Transport Express, le processus de paiement est instantané, ce qui réduit les files d'attente et permet aux passagers d'embarquer plus rapidement. Simplicité d'utilisation : il n'est pas nécessaire de sortir un portefeuille, de manipuler de la monnaie ou des cartes de transport physiques. Tout ce dont vous avez besoin est votre iPhone ou Apple Watch. Sécurité : même sans déverrouiller l'appareil, les transactions restent sécurisées grâce aux fonctionnalités de sécurité intégrées d'Apple Pay. Les informations de paiement ne sont pas stockées sur l'appareil ni partagées avec le transporteur.

Activation du Mode Transport Express

Pour activer le mode Transport Express, les utilisateurs doivent :

Ouvrir l'application Wallet sur leur iPhone. Sélectionner la carte de paiement qu'ils souhaitent utiliser pour le transport. Activer le mode Transport Express pour cette carte.

Une fois activée, cette carte pourra être utilisée sans avoir à authentifier chaque transaction, rendant le processus de paiement pour les transports en commun aussi fluide que possible. La bonne nouvelle, c'est que le prix du ticket via Transport Express est le même que si vous achetez un ticket dans une station de transport en commun à Toulouse. Le prix facturé sera de 1,80 euros.