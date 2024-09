ExpressVPN débarque sur l’Apple TV

Si on parle aujourd’hui de VPN, on ne peut passer à côté d’ExpressVPN qui est considéré comme une référence pour la diversité des serveurs proposés, la qualité de la connexion ainsi que la sécurité. Après avoir brillé sur iOS, iPadOS et sur Mac, ExpressVPN débarque maintenant sur l’App Store de tvOS !

Profitez de votre abonnement ExpressVPN sur l’Apple TV

L’application ExpressVPN est désormais disponible sur l’App Store de tvOS, ce qui facilite son accès pour les détenteurs d’Apple TV. Ceux qui disposent déjà d’un abonnement à ExpressVPN peuvent utiliser l’application sur leur Apple TV sans coût additionnel, garantissant une intégration facile et une expérience utilisateur améliorée.



Avec des serveurs dans plus de 105 pays, ExpressVPN permet aux utilisateurs de changer facilement leur localisation virtuelle. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour accéder à des contenus géo-restreints, offrant ainsi une plus grande diversité de programmes et de films.

La première version de l’application ExpressVPN pour Apple TV possède une interface très basique, mais celle-ci est parfaitement fonctionnelle et fluide. Elle offre la possibilité de se connecter facilement via un scan de QR code, de choisir un serveur et de bénéficier d’une connexion VPN fiable, même pour les longues sessions..

Des améliorations prévues pour l’avenir

ExpressVPN a annoncé des plans pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à son application tvOS. Ces améliorations futures devraient enrichir l’expérience utilisateur et offrir plus de flexibilité et de personnalisation.



Avec l’introduction du support des applications VPN dans tvOS 17, la configuration d’un VPN sur l’Apple TV est devenue beaucoup plus simple. Cette mise à jour d’Apple a été un pas important vers une intégration plus poussée des services VPN dans l’écosystème Apple. Le nombre d’applications VPN compatibles avec tvOS augmente progressivement sur l’App Store, offrant aux utilisateurs plus d’options pour sécuriser leur connexion internet et accéder à un contenu plus varié.



Avant la mise à jour, la configuration d’un VPN sur Apple TV était plus complexe, souvent réalisée via un routeur réseau. La nouvelle mise à jour simplifie grandement ce processus. Avec l’intégration d’ExpressVPN dans tvOS 17, l’Apple TV offre désormais la même facilité d’utilisation des VPN que les autres appareils Apple, harmonisant l’expérience utilisateur à travers l’écosystème.

