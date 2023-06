Les applications VPN arrivent sur Apple TV avec tvOS 17

Bonne nouvelle, les services de VPN vont pouvoir distribuer leurs applications sur Apple TV à la rentrée prochaine avec tvOS 17. De quoi contourner les limites géographiques directement sur sa télé.

NordVPN et compagnie à l'affût

À l'heure où Netflix fait tout pour nous forcer à ne pas contourner le système, on peut dire que cette nouvelle tombe à pic. Comme indiqué via le communiqué de presse officiel, l'Apple TV va accueillir les applications de type VPN dès la sortie de tvOS 17 en septembre prochain.



S'il n'y a pas de restrictions mises en place par la marque, les utilisateurs pourront facilement géolocaliser leur Apple TV dans un autre pays pour accéder à du contenu exclusif comme sur iPhone, iPad ou Mac actuellement. Sans parler des autres possibilités via ce type de système.

Apple annonce cette nouveauté comme profitable pour les secteurs de l'entreprise et de l'éducation. Accéder à son contenu privé se fera avec encore plus de sécurité, indique la pomme. Dans les faits, on sait surtout à quoi cela va servir pour la majorité des clients.



tvOS 17 apportera également le support de FaceTime et une refonte du centre de contrôle. La mise à jour est prévue sur toutes les Apple TV jusqu'à celle sortie en 2015. Une bonne nouvelle pour les conservateurs.