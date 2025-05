Apple Pay débarque sur PS5

Déjà largement adopté dans le monde entier, Apple Pay continue son expansion en débarquant sur la PlayStation 5. Une intégration qui marque un tournant dans l’expérience d’achat sur console.

Une nouvelle ère pour les achats numériques sur PlayStation

Sony a récemment intégré Apple Pay comme option de paiement sur la PlayStation 5, offrant aux utilisateurs une méthode sécurisée et pratique pour effectuer des achats sur le PlayStation Store. Lors du processus de paiement sur la PS5, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner Apple Pay comme méthode de paiement.



Un QR code s’affiche alors à l’écran, que l’on peut scanner avec un iPhone ou un iPad. Cette action déclenche l’interface de paiement native d’Apple, permettant de choisir une carte et de valider l’achat via Face ID ou Touch ID.

Actuellement, Apple Pay est uniquement disponible sur la PlayStation 5. Sony prévoit d’étendre cette fonctionnalité à la PlayStation 4 dans une prochaine mise à jour logicielle. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large d’intégration des services de paiement mobile sur les plateformes de jeu, visant à améliorer l’expérience utilisateur et à offrir davantage de flexibilité dans les options de paiement.

L’ajout d’Apple Pay sur la PS5 marque une étape significative dans l’évolution des transactions numériques sur les consoles de jeu, combinant commodité, sécurité et avantages financiers pour les utilisateurs.

Apple Pay : une popularité hors du commun

Apple Pay est l’un des services de paiement mobile les plus populaires au monde. Voici quelques chiffres à retenir :

Apple Pay est disponible dans plus de 80 pays, avec des millions de commerçants physiques et en ligne qui l’acceptent.

En 2024, plus de 500 millions d’utilisateurs actifs dans le monde utilisaient régulièrement Apple Pay, selon les estimations de cabinets comme Statista ou Juniper Research.

Les achats en ligne via Apple Pay augmentent chaque année, en particulier sur mobile, car le service est rapide, sécurisé et intuitif.

Apple Pay est apprécié pour sa sécurité (avec Face ID, Touch ID et le chiffrement des transactions) et sa simplicité d’utilisation.

Il offre aussi des avantages comme le cashback (avec l’Apple Card aux États-Unis) ou l’intégration fluide dans les applications et sites web.

Apple Pay a largement contribué à populariser le paiement sans contact dans de nombreux pays, même là où les cartes bancaires sans contact n’étaient pas encore généralisées.

Il est aussi utilisé pour les transports publics, les abonnements, et maintenant même les consoles de jeu comme la PS5.

