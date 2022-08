ExpressVPN tourne nativement sur les Mac M1 et M2

ExpressVPN a été mis à jour en version 11.5.0 hier, une excellente nouvelle notamment pour les utilisateurs de macOS. Cette évolution apporte enfin un support natif pour les Mac Apple silicon, ce qui signifie que les utilisateurs d'ordinateurs équipés de la puce M1 ou M2 peuvent profiter pleinement de ce VPN, sans dégrader les performances ou l'autonomie.

ExpressVPN est plus rapide que jamais sur Mac

La société indique que les utilisateurs d'ExpressVPN peuvent désormais "profiter de tous les avantages en termes de performances des Mac Apple Silicon en mettant à jour la dernière application Mac."



Bien que l'application ne chiffre pas les gains, la société explique l'application ExpressVPN fonctionnera "de manière encore plus transparente sur les plus récents modèles d'ordinateurs Mac, permettant aux utilisateurs de profiter d'une augmentation des performances ainsi que d'une consommation de batterie réduite."

Les Apple silicon Macs sont encore nouveaux, et de nombreuses apps n'ont pas encore de support natif pour eux. Au lieu de cela, ces apps doivent être "traduites" par un logiciel appelé Rosetta 2 pour pouvoir être utilisées sur le silicium d'Apple. Cependant, les applications traduites ne fonctionnent pas aussi bien que les applications natives.



C'est pourquoi nous avons retravaillé notre application Mac pour qu'elle soit compatible avec le silicium d'Apple. Les utilisateurs d'ExpressVPN possédant des Macs Apple siliconés peuvent maintenant profiter de tous les effets des améliorations apportées à la fiabilité, aux performances, à la vitesse et à la durée de vie de la batterie de leur ordinateur, simplement en mettant à jour la dernière version de notre application Mac.

Apple a annoncé son premier lot de Macs M1 en novembre 2020 avec les MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac mini M1. La transition étant terminée depuis quelques mois (sauf pour le Mac Pro), la société a déjà publié les deux premiers MacBooks avec la puce M2, améliorant les capacités du GPU, du CPU et du Neural Engine. Le MacBook Air M2 étant le meilleur choix actuellement.



ExpressVPN indique que si vous utilisez un ordinateur Apple plus ancien, basé sur Intel, la version 11.5.0 continuera à fonctionner aussi bien car l'application est un "binaire universel qui prend en charge les deux architectures". Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site ExpressVPN à la rubrique Mac.